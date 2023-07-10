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Попри війну на Одещині зʼявляються туристи

10 липня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Попри війну на Одещині зʼявляються туристи
Жінка з дитиною робить селфі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещину приїздять відпочивати не тільки громадяни України, а й іноземці. Втім слід пам’ятати, що в регіоні діє заборона купатись в морі

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

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В Одесу приїздять групи людей з різних країн світу. Вони замовляють екскурсії та більше пізнають таємниці Південної Пальміри. Звісно, люди не можуть повністю відчути відпочинок в місті біля моря, адже відвідування узбережжя із безпекових переконань заборонене. 

"Після теракту на Каховській ГЕС різні "подарунки" можуть знаходитися у воді. Власне, вчора був такий приклад, що підтвердив побоювання  про те, що мінно-вибухова небезпека залишається. Було знайдено боєприпас від гранатомета. Це показує те, що їх може виносити на наше узбережжя. Тож заборона на відвідування пляжів та купання в морі досі чинна", — зазначив Братчук.

Як зробити Одесу привабливим туристичним місцем після війни

Після війни Одеса та область мають потенціал стати привабливими туристичними місцями за приємними цінами. В регіоні не вистачає готелів, які б приймали туристів цілий рік. 

Зазначимо, Україна має великий потенціал у туристичній галузі, але для його реалізації потрібні інновації та нові ідеї. На Одещині відбувається цікавий експеримент — переосмислення "самоідентифікації" громад з метою розвитку туризму в регіоні.

Одеська область планує провести чотири міжнародні експертні заходи з відновлення регіону, щоб долучитися до розробки проєктів у різних галузях. Охочих спеціалістів запрошують приєднатися до цих заходів, щоб спільно розробляти план стратегії відновлення Одещини. 

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