Несмотря на войну в Одесской области появляются туристы
В Одесскую область приезжают отдыхать не только граждане Украины, но и иностранцы. Впрочем, следует помнить, что в регионе действует запрет купаться в море.
Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона.
В Одессу приезжают группы людей из разных стран мира. Они заказывают экскурсии и больше узнают тайны Южной Пальмиры. Конечно, люди не могут полностью ощутить отдых в городе у моря, ведь посещение побережья по убеждениям запрещено.
"После теракта на Каховской ГЭС разные "подарки" могут находиться в воде. Собственно, вчера был такой пример, что подтвердил опасения о том, что минно-взрывная опасность остается. Был найден боеприпас от гранатомета. Это показывает то, что их может выносить на наше побережье. Поэтому запрет на посещение пляжей и купание в море до сих пор действует", — отметил Братчук.
Как сделать Одессу привлекательным туристическим местом после войны
После войны Одесса и область могут стать привлекательными туристическими местами по приятным ценам. В регионе не хватает гостиниц, которые принимали бы туристов круглый год.
Отметим, у Украины большой потенциал в туристической отрасли, но для его реализации нужны инновации и новые идеи. В Одесской области проходит интересный эксперимент — переосмысление "самоидентификации" общин с целью развития туризма в регионе.
Одесская область планирует провести четыре международных экспертных мероприятия по восстановлению региона, чтобы присоединиться к разработке проектов в разных отраслях. Желающих специалистов приглашают присоединиться к этим мерам, чтобы совместно разрабатывать план стратегии восстановления Одесской области.