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Несмотря на войну в Одесской области появляются туристы

10 июля 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Несмотря на войну в Одесской области появляются туристы
Женщина с ребенком делает селфи. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесскую область приезжают отдыхать не только граждане Украины, но и иностранцы. Впрочем, следует помнить, что в регионе действует запрет купаться в море.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона.

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В Одессу приезжают группы людей из разных стран мира. Они заказывают экскурсии и больше узнают тайны Южной Пальмиры. Конечно, люди не могут полностью ощутить отдых в городе у моря, ведь посещение побережья по убеждениям запрещено.

"После теракта на Каховской ГЭС разные "подарки" могут находиться в воде. Собственно, вчера был такой пример, что подтвердил опасения о том, что минно-взрывная опасность остается. Был найден боеприпас от гранатомета. Это показывает то, что их может выносить на наше побережье. Поэтому запрет на посещение пляжей и купание в море до сих пор действует", — отметил Братчук.

Как сделать Одессу привлекательным туристическим местом после войны

После войны Одесса и область могут стать привлекательными туристическими местами по приятным ценам. В регионе не хватает гостиниц, которые принимали бы туристов круглый год.

Отметим, у Украины большой потенциал в туристической отрасли, но для его реализации нужны инновации и новые идеи. В Одесской области проходит интересный эксперимент — переосмысление "самоидентификации" общин с целью развития туризма в регионе.

Одесская область планирует провести четыре международных экспертных мероприятия по восстановлению региона, чтобы присоединиться к разработке проектов в разных отраслях. Желающих специалистов приглашают присоединиться к этим мерам, чтобы совместно разрабатывать план стратегии восстановления Одесской области.

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