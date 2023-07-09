У якому стані питна вода в Одесі

Одеське узбережжя. Фото: Новини.LIVE

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Санепідситуація знаходиться на постійному контролі.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Стан питної води

Згідно з даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", результати аналізу 2 зразків питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 зразків на санітарно-хімічні показники не виявили жодних відхилень від нормативів.

За результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Стан води у Чорному морі

Спираючись на останні аналізи, у пробах морської води виявлено бактерії, які викликають захворювання на гострі кишкові інфекції. Через це заборона на купання у морській воді досі діє.

Також внаслідок підриву Каховської ГЕС тдосі діє заборона на вилов та вживання свіжої морської риби, інших морських водних біоресурсів, а також риби сумнівного походження.

Нагадаємо, останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.