В каком состоянии питьевая вода в Одессе

Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 9 июля
Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Санэпидситуация находится на постоянном контроле.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Состояние питьевой воды
Согласно данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", результаты анализа 2 образцов питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 образцов на санитарно-химические показатели не выявили никаких отклонений от нормативов.
По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс" питьевая вода отвечает ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".
Состояние воды в Черном море
Опираясь на последние анализы, в пробах морской воды обнаружены бактерии, вызывающие заболевание острыми кишечными инфекциями. Поэтому запрет на купание в морской воде до сих пор действует.
Также в результате подрыва Каховской ГЭС до сих пор действует запрет на улов и употребление свежей морской рыбы, других морских водных биоресурсов, а также рыбы сомнительного происхождения.
Напомним, последние исследования подтверждают постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.