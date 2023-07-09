В каком состоянии питьевая вода в Одессе

Одесское побережье. Фото: Новини.LIVE

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Санэпидситуация находится на постоянном контроле.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Состояние питьевой воды

Согласно данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", результаты анализа 2 образцов питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 образцов на санитарно-химические показатели не выявили никаких отклонений от нормативов.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс" питьевая вода отвечает ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Состояние воды в Черном море

Опираясь на последние анализы, в пробах морской воды обнаружены бактерии, вызывающие заболевание острыми кишечными инфекциями. Поэтому запрет на купание в морской воде до сих пор действует.

Также в результате подрыва Каховской ГЭС до сих пор действует запрет на улов и употребление свежей морской рыбы, других морских водных биоресурсов, а также рыбы сомнительного происхождения.

Напомним, последние исследования подтверждают постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.