Винна індустрія на Одещині, як змінилося виноробство та виноградарство з повномасштабним вторгненням

Виноградні насадження на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Виноградарство в Одеській області забезпечує від 5 до 7 тисяч постійних робочих місць у сільській місцевості. У сезонний період ця цифра подвоюється. Щоправда, з війною виноробна справа в Україні стала значно складнішою, адже постачання комплектуючих відтепер йде із-за кордону.

Напередодні дня виноградаря журналісти Новини.LIVE дізналися, з якими проблемами сьогодні стикається ця галузь на Одещині.

Читайте також:

Виноробство на Одещині

Вже неодноразово вина Одещини на різних конкурсах брали перші місця, залишаючи позаду своїх іменитих конкурентів. Адже це зовсім не дивно — унікальне розташування дає можливість винограду отримати максимум сонця і поживних речовин. Крім цього, Одеський регіон розташований на одних широтах із найвідомішими винними провінціями Франції.

Виноград на Одещині вже зібрали. Фото: Новини.LIVE

Щоправда, для лідерів винної індустрії: Франції, Італії, Іспанії —Україна є молодим виробником. Дійсно по-справжньому винна галузь в нас почала розвиватися всього кілька десятків років. Підприємство "Вінтрест", що на Одещині, працює вже 19 років. Починали з простої переробки винограду, сьогодні мають власну лінійку винної продукції.

"Спочатку ми займалися тільки первинною переробкою виноматеріалів. А вже протягом 5-6 років виробляємо власну продукцію, тобто є лінія розливу, етикетка, повністю пакування вина. Потужності виробництва — це 500 дал, тобто 5 млн літрів одночасно ми можемо зберігати на нашому підприємстві", — зазначає бренд-менеджерка підприємства Ксенія Фільцева.

Потужність виробництва 500 дал — Ксенія Фільцева. Фото: Новини.LIVE

Вина виробництва "Вінтрест". Фото: Новини.LIVE

На виробництві досить багато необхідного та дорогого обладнання. Серед важливого — це фільтр для вина, аби напій у келихах був прозорим. Тут використовують картонний метод фільтрації. До того ж хіміки з лабораторії ретельно слідкують за якістю виноматеріалів.

Установка для фільтрації вина. Фото: Новини.LIVE

"Ми відбираємо акратофор — бродильну суміш на повний аналіз. Це зброджене вино, майбутнє ігристе, яке потім будемо розливати. Ми контролюємо всі показники. Цей акратофор знаходиться на стадії охолодження, далі буде фільтрація та розлив", — розповідає хімік лабораторії Марія.

Хімік лабораторії Марія. Фото: Новини.LIVE

Вина проходять ретельну перевірку. Фото: Новини.LIVE

Візитівкою цього підприємства є ігристе вино, зроблене класичним методом "Шерман", яке перемогло на конкурсі у Франції. За один робочий день на винному підприємстві можуть розлити приблизно 6 тис. пляшок цього напою. Працівники зізнаються, що наразі ведуть перемовини, аби одеське ігристе смакували в США та європейських країнах.

Процес розливу ігристого вина по пляшках. Фото: Новини.LIVE

Проблеми галузі

Щоправда, війна внесла свої корективи й у цю галузь виробництва. Найбільша проблема наразі — це логістика. Адже морським шляхом експортувати продукцію по всьому світу нині неможливо. На підприємстві кажуть, що зараз працює лише автотранспорт, хоча й тут чимало труднощів на кордоні та з часом постачання продукції. Також повномасштабна війна в Україні, яку спричинила російська збройна агресія, вплинула на постачання та закупи комплектуючих.

"Є певні труднощі у виготовлені вина. Війна дуже вплинула на наші комплектуючі. У нас перестав існувати завод під Києвом, в Гостомелі, який виробляв пляшки на всю Україну, і наразі ми змушені купувати пляшку в Молдові. Також корок ми могли замовляти напряму з Португалії, а зараз логістика дуже важка. Замовляємо через третіх осіб", — розповідає бренд-менеджерка підприємства Ксенія Фільцева.

Ксенія Фільцева про труднощі роботи. Фото: Новини.LIVE

Такі труднощі призвели до підвищення цін на 10-15%. Однак це не єдина проблема, яка є на виробництві. Нині тут забезпечують робочими місцями понад 50 осіб. Винороби зазначають, що у зв'язку з війною є кадровий голод.

"Наразі дефіцит робочої сили, особливо чоловіків, бо більша частина співробітників наразі в лавах ЗСУ боронять нашу державу. А нам дуже потрібні чоловіки, адже це фізично важка робота", — зазначає бренд-менеджерка підприємства Ксенія Фільцева.

Зараз в галузі кадровий голод. Фото: Новини.LIVE

Допомога галузі

Щоб розвивати виноробну галузь, необхідно збільшувати кількість виноградників. Окрім цього, українцям необхідно розвивати культуру вживання вина. На жаль, на сьогодні полиці магазинів заповнені іноземною продукцією, яка значною мірою поступається вітчизняній. Якщо люди почнуть підтримувати власного виробника, це стане другим диханням для виноробів. Також має бути підтримка від влади, кажуть фахівці.

"Тобто це якісь пільги на податки, бо компанії, які займаються виробництвом алкогольної продукції, сплачують шалені податки, також допомога у придбані матеріали для вина, саджанці винограду тощо. Виділення якихось грантів або кредитів з маленьким відсотком, аби були кошти нарощувати оберти підприємства", — каже бренд-менеджерка підприємства Ксенія Фільцева.

Виробники вина сплачують шалені податки — Ксенія. Фото: Новини.LIVE

Підтримка влади

На Одещині у виноробній галузі залучено 49 виноробень та ще 200 підприємств, які займаються переробленням та вирощуванням винограду. Найбільша площа виноградників сконцентрована в Бессарабії.

"Сьогодні на Бессарабії вирощується 23 тис. виноградних насаджень — це 70% від всіх насаджень в нашій країні. Тому є попит на переробку, є врожайність. Щорічно валовий збір становить десь близько 260 тис. тонн винограду", — зазначає заступниця директора департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Наталія Смертенюк.

Заступниця директора департаменту агрополітики Наталія Смертенюк. Фото: Новини.LIVE

Наразі в Україні діє постанова Кабінету Міністрів від 2005 року, яка спрямована на підтримку агровиробництва. Щоправда, у зв’язку з війною вже два роки цей напрям не фінансувався.

"На сьогодні з боку держави є допомога аграріям. Це гранти державні для переробних підприємств. Є також наша регіональна програма "Аграрій Одещини", де одним із напрямів є саме фінансування того створеного кадастру виноградників нашого регіону", — запевняє заступниця директора департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Наталія Смертенюк.

Українські вина високо цінять за кордоном. Фото: Новини.LIVE

Наразі українські вина високо цінять на міжнародних конкурсах. Виробники власними силами намагаються експортувати товар, аби європейські країни могли спробувати українське вино.