Винная индустрия в Одесской области, как изменилось виноделие и виноградарство с полномасштабным вторжением

Виноградные насаждения в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Виноградарство в Одесской области обеспечивает от 5 до 7 тысяч постоянных рабочих мест в сельской местности. В сезонный период эта цифра удваивается. Правда, с войной винодельческое дело в Украине стало значительно сложнее, ведь поставки комплектующих теперь идут из-за границы.

В канун дня виноградаря журналисты Новини.LIVE узнали, с какими проблемами сегодня сталкивается эта отрасль в Одесской области.

Читайте также:

Виноделие в Одесской области

Уже неоднократно вина Одесчины на разных конкурсах занимали первые места, оставляя позади своих именитых конкурентов. Ведь это совсем не удивительно — уникальное расположение дает возможность винограду получить максимум солнца и питательных веществ. Кроме этого, Одесский регион находится на одних широтах с известнейшими винными провинциями Франции.

Виноград в Одесской области уже собрали. Фото: Новини.LIVE

Правда, для лидеров винной индустрии: Франции, Италии, Испании — Украина является молодым производителем. Действительно, по-настоящему винная отрасль у нас начала развиваться всего несколько десятков лет. Предприятие "Винтрест" на Одесчине работает уже 19 лет. Начинали с простой переработки винограда, сейчас имеют линейку винной продукции.

"Сначала мы занимались только первичной переработкой виноматериалов. А уже в течение 5-6 лет производим собственную продукцию, есть линия разлива, этикетка, полностью упаковка вина. Мощности производства — это 500 дал, то есть 5 млн литров одновременно мы можем хранить на нашем предприятии", — отмечает бренд-менеджер предприятия Ксения Фильцева.

Мощность производства 500 дал – Ксения Фильцева. Фото: Новини.LIVE

Вина производства "Винтрест". Фото: Новини.LIVE

На производстве достаточно много необходимого и дорогостоящего оборудования. Среди важного — фильтр для вина, чтобы напиток в бокалах был прозрачным, здесь используют картонный метод фильтрации. К тому же химики из лаборатории тщательно следят за качеством виноматериалов.

Установка фильтрации вина. Фото: Новини.LIVE

"Мы отбираем акратофор — бродильную смесь на полный анализ. Это сброженное вино, будущее игристое, которое потом будем разливать. Мы контролируем все показатели. Этот акратофор находится на стадии охлаждения, дальше будет фильтрация и разлив", — рассказывает химик лаборатории Мария.

Химик лаборатории Мария. Фото: Новини.LIVE

Вина проходят тщательную проверку. Фото: Новини.LIVE

Визитной карточкой этого предприятия является игристое вино, сделанное классическим методом "Шерман", победившее на конкурсе во Франции. За один рабочий день на винном предприятии могут разлить около 6 тысяч бутылок этого напитка. Работники признаются, что сейчас ведут переговоры, чтобы одесским игристым наслаждались в США и европейских странах.

Процесс разлива игристого вина по бутылкам. Фото: Новини.LIVE

Проблемы отрасли

Правда, война внесла свои коррективы и в эту отрасль производства. Самая большая проблема сегодня — это логистика. Ведь морским путем экспортировать продукцию по всему миру сейчас невозможно. На предприятии говорят, что сейчас работает только автотранспорт, хотя и здесь немало трудностей на границе и со временем поставки продукции. Также полномасштабная война в Украине, вызванная российской вооруженной агрессией, повлияла на поставку и закупку комплектующих.

"Есть определенные трудности в изготовленные вина. Война оказала большое влияние на наши комплектующие. У нас перестал существовать завод под Киевом, в Гостомеле, который производил бутылки на всю Украину, и сейчас мы вынуждены покупать бутылку в Молдове. Также пробку мы могли заказывать напрямую из Португалии, а сейчас логистика очень тяжелая. Заказываем через третье лицо", — рассказывает бренд-менеджер предприятия Ксения Фильцева.

Ксения Фильцева о трудностях работы. Фото: Новини.LIVE

Такие трудности привели к повышению цен на 10-15%. Однако это не единственная проблема, которая есть на производстве. В настоящее время здесь обеспечивают рабочими местами более 50 человек. Виноделы отмечают, что в связи с войной наблюдается кадровый голод.

"Пока есть дефицит рабочей силы, особенно мужчин, потому что большая часть сотрудников в рядах ВСУ защищают наше государство. А нам очень нужны мужчины, ведь это физически тяжелая работа", — отмечает бренд-менеджер предприятия Ксения Фильцева.

Сейчас в области кадровый голод. Фото: Новини.LIVE

Помощь отрасли

Чтобы развивать винодельческую отрасль, необходимо увеличивать количество виноградников. Кроме того, украинцам необходимо развивать культуру употребления вина. К сожалению, сегодня полки магазинов заполнены иностранной продукцией, которая в значительной степени уступает отечественной. Если люди начнут поддерживать своего производителя, это станет вторым дыханием для виноделов. Также должна быть поддержка власти, говорят специалисты.

"То есть это какие-то льготы на налоги, потому что компании, занимающиеся производством алкогольной продукции, платят сумасшедшие налоги, также помощь в приобретении материалов для вина, саженцы винограда и т.д. Выделение каких-то грантов или кредитов с маленьким процентом, чтобы были средства наращивать обороты предприятия", — говорит бренд-менеджер предприятия Ксения Фильцева.

Производители вина платят сумасшедшие налоги — Ксения. Фото: Новини.LIVE

Поддержка власти

В Одесской области в винодельческой отрасли работает 49 виноделен и еще 200 предприятий, которые занимаются переработкой и выращиванием винограда. Самая большая площадь виноградников сконцентрирована в Бессарабии.

"Сегодня в Бессарабии выращивается 23 тысячи виноградных насаждений — это 70% всех насаждений нашей страны. Поэтому есть спрос на переработку, есть урожайность. Ежегодно валовый сбор составляет около 260 тысяч тонн винограда", — отмечает заместитель директора департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Наталья Смертенюк.

Заместитель директора департамента агрополитики Наталья Смертенюк. Фото: Новини.LIVE

В настоящее время в Украине действует постановление Кабинета Министров от 2005 года, направленное на поддержку агропроизводства. Правда, в связи с войной уже два года это направление не финансировалось.

"В настоящее время со стороны государства есть помощь аграриям. Это гранты государственные для перерабатывающих предприятий. Есть также наша региональная программа "Аграрий Одесчины", где одним из направлений является именно финансирование созданного кадастра виноградников нашего региона", — уверяет заместитель директора департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Наталья Смертенюк.

Украинские вина высоко ценят за границей. Фото: Новини.LIVE

Сегодня украинские вина высоко ценят на международных конкурсах. Производители собственными силами пытаются экспортировать товар, чтобы европейские страны могли попробовать украинское вино.