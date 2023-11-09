Скільки потрібно мати грошей в гаманці перед тим, як вирушити робити базар на одеський "Привоз"

Одесити на ринку. Фото: Новини.LIVE

Поля порожніють, а на прилавках з'являються останні фрукти та овочі цього року. Поки що можна встигнути купити свіжі помідори та огірки, вирощені на Одещині. Ось тільки ціни на ринках уже пішли вгору, зокрема й на м'ясо. Але є товари, які навпаки за останній місяць подешевшали.

Журналісти Новини.LIVE побували на відомому одеському ринку "Привоз" та підготували актуальний зріз цін на основні групи продовольчих товарів.

Читайте також:

Що беруть на "Привозі"

З настанням холодів ціни на одеських ринках на сезонні овочі та фрукти зазвичай починають зростати. Щоправда, наразі фіксуємо досить повільне збільшення вартості на помідори та огірки. Продавчиня Валентина каже, що зараз одесити частіше беруть картоплю, моркву та капусту, а от фрукти стали брати набагато менше.

"Зараза мало беруть фруктів. Тільки яблука та груші. От ще сливу беруть. Ще й до всього кожен день різні ціни від постачальників. Якщо ще декілька днів тому цвітна капуста була 70 грн, сьогодні вже 35 грн", — каже продавчиня Валентина.

Продавчиня Валентина про ціни на овочі та фрукти. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти та овочі:

Мандарини: 100 грн/кг

Полуниця: 200 грн/кг

Виноград: 100 грн/кг

Авокадо ХАС: 70 грн/шт.

Авокадо зелений: 60 грн/шт.

Лохина: 100 грн/пакунок

Фейхоа: 200 грн/кг

Ананас: 200 грн/шт.

Слива: 35 грн/кг

Груші: 70 грн/кг

Хурма: 85 грн/кг

Яблука: 20 грн/кг

Огірки: 90 грн/кг

Помідори: 85 грн/кг

Мікадо: 100 грн/кг

Молода картопля: 50 грн/кг

Синя цибуля: 100 грн/кг

Перець болгарський: 100 грн/кг

Перець: 65 грн/кг

Перець гострий: 120 грн/кг

Редис: 20 грн/кг

Синенькі: 45 грн/кг

Цвітна капуста: 35 грн/кг

Броколі: 65 грн/кг

Пекінська капуста: 35 грн/кг

Білокачанна капуста: 20 грн/кг

Печериці: 120 грн/кг

Морква: 20 грн/кг

Картопля: 20 грн/кг

Цибуля: 25 грн/кг

Буряк: 20 грн/кг

Овочі на одеському ринку. Фото: Новини.LIVE

На одеському ринку вже з'явилися мандарини. Фото: Новини.LIVE

Продавці на "Привозі" обіцяють, що до Нового року огірки та помідори будь ще українські. Щоправда, вже завозять й продукти імпортного виробника.

Риби стало більше

Риби на одеському ринку стало значно більше. Причина проста — відсутність заборон на вилов. Продавці кажуть, що завозять все свіже. До всього ще й ціни стали приємними.

"Риби стало більше, ціни навпаки знизилися. Наприклад, порівняно з літом, то стало набагато дешевше. Так, судак був 250 грн/кг, зараз 180 грн/кг, карась був літом 100 грн/кг, а зараз — 70-80 грн/кг", — розповідає продавець Дмитро.

Продавець Дмитро про ціни на рибу. Фото: Новини.LIVE

Робити базар й без риби — це не в стилі одеситів. Найчастіше мешканці міста беруть свіжого лобаня, бо він без кісточок, карасів та коропів.

Ціни на рибу:

Товстолобик: 80 грн/кг

Короп (Вилкове): 120 грн/кг

Короп (Умань): 150 грн/кг

Лобань: 120 грн/кг

Карасі: 80 грн/кг

Судак: 180 грн/кг

Кефаль: 120 грн/кг

На ринку вже є морська й річкова риба. Фото: Новини.LIVE

М'ясо подорожчало

Однак з м’ясом ситуація трохи відрізняється. Ще у вересні експерти прогнозували зростання цін на м’ясну продукцію. Так і сталося, про це свідчать ціни сьогодні. Щоправда, одесити менше купувати цього продукту не стали, а й досі продовжують ласувати смачними стравами.

"Зараз м'ясо трохи піднялося в ціні. Ще два тижні назад ціни впали, а от зараз навпаки. Переважно беруть на котлети та ошийок. Ще шашлик роблять", — каже продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про ціни на м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Ціни на свинину:

Ребра на суп: 120 грн/кг

Рулька: 85 грн/кг

Ошийок: 90 грн/кг

Сало: 150 грн/кг

Сало з мʼясом: 180 грн/кг

Челогач: 190-200 грн/кг

Биток: 220 грн/кг

Вирізка: 240 грн/кг

Задня частина: 190 грн/кг

Лопатка: 180 грн/кг

Сальні обрізки: 50 грн/кг

Ребра: 190 грн/кг

Обрізки на котлети: 140 грн/кг

Копита: 15-20 грн/кг

М'ясо значно подорожчало. Фото: Новини.LIVE

Делікатес на "Привозі"

На "Привозі" можна знайти все, у тому числі й такий делікатес, як ікра. У Світлани на прилавку велика різноманітність смаколиків. Ціни різні, кожен знайде щось на свій смак і кишеню.

"Привоз" — це родзинка всієї України. Тут завжди дадуть все скуштувати. Якщо немає настрою, то ще й вкажуть напрямок, куди піти. Я от завжди раджу все: хто хоче — ковбаску, а хто хоче — 100 грамів ікорки, а хто хоче — малосолочки. У мене є все", — каже продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана продає рибні делікатеси. Фото: Новини.LIVE

Ціни на делікатеси:

Ікра кети: 700 грн/100 грам

Ікра горбуші: 600 грн/грам

Малосольна риба: 700 грн/кг

Рибні рулети: 1200 грн/кг

Хек морожений: 130 грн/кг

Скумбрія морожена: 150 грн/кг

Креветка морожена: 450 грн/кг

Свіжа сьомга: 550 грн/кг

Стейки сьомги: 650 грн/кг

Червона ікра у Світлани. Фото: Новини.LIVE

Рулети з трьох видів риби. Фото: Новини.LIVE

"Привоз" як завжди радує своєю різноманітністю та своїм колоритом. Тут не тільки можна швидко та якісно зробити покупки, а й підняти собі настрій. Адже продавці обов'язково з вами поспілкуються та поділяться своїми авторськими рецептами. Та й ціни у всіх різні, а ще ніхто не забороняє торгуватись. Тож життя на одеському "Привозі" вирує.