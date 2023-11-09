Сколько нужно иметь денег в кошельке перед тем, как отправиться делать базар на одесский "Привоз"

Одесситы на рынке. Фото: Новини.LIVE

Поля пустеют, а на прилавках появляются последние фрукты и овощи в этом году. Пока можно успеть купить свежие помидоры и огурцы, выращенные в Одесской области. Вот только цены на рынках уже пошли вверх, в том числе и на мясо. Но есть товары, которые, наоборот, за последний месяц подешевели.

Журналисты Новини.LIVE побывали на известном одесском рынке "Привоз" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров.

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Что берут на "Привозе"

С наступлением холодов цены на одесских рынках на сезонные овощи и фрукты обычно начинают расти. Правда, сейчас фиксируем достаточно медленное увеличение стоимости помидоров и огурцов. Продавщица Валентина говорит, что сейчас одесситы чаще берут картошку, морковь и капусту, а вот фрукты стали брать гораздо меньше.

"Сейчас мало берут фруктов. Только яблоки и груши. Вот еще сливу берут. Еще ко всему каждый день разные цены от поставщиков. Если еще несколько дней назад цветная капуста была 70 грн, сегодня уже 35", — говорит продавец Валентина.

Продавец Валентина о ценах на овощи и фрукты. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты и овощи:

Мандарины: 100 грн/кг

Клубника: 200 грн/кг

Виноград: 100 грн/кг

Авокадо ХАС: 70 грн/шт.

Авокадо зеленый: 60 грн/шт.

Голубика: 100 грн/упаковка

Фейхоа: 200 грн/кг

Ананас: 200 грн/шт.

Слива: 35 грн/кг

Груши: 70 грн/кг

Хурма: 85 грн/кг

Яблоки: 20 грн/кг

Огурцы: 90 грн/кг

Помидоры: 85 грн/кг

Микадо: 100 грн/кг

Молодой картофель: 50 грн/кг

Синий лук: 100 грн/кг

Перец болгарский: 100 грн/кг

Перец: 65 грн/кг

Перец острый: 120 грн/кг

Редис: 20 грн/кг

Баклажаны: 45 грн/кг

Цветная капуста: 35 грн/кг

Брокколи: 65 грн/кг

Пекинская капуста: 35 грн/кг

Белокочанная капуста: 20 грн/кг

Шампиньоны: 120 грн/кг

Морковь: 20 грн/кг

Картофель: 20 грн/кг

Лук: 25 грн/кг

Свекла: 20 грн/кг

Овощи на одесском рынке. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке уже появились мандарины. Фото: Новини.LIVE

Продавцы на "Привозе" обещают, что к Новому году огурцы и помидоры будут еще украинские. Правда, уже есть и продукты импортного производителя.

Рыбы стало больше

Рыбы на одесском рынке стало гораздо больше. Причина простая — сейчас нет запретов на отлов. Продавцы говорят, что завозят все свежее. К тому же цены стали приятными.

"Рыбы стало больше, цены наоборот снизились. Например, по сравнению с летом стало гораздо дешевле. Так, судак был 250 грн/кг, сейчас — 180 грн/кг, карась был летом 100 грн/кг, а сейчас — 70-80 грн/кг", — рассказывает продавец Дмитрий.

Продавец Дмитрий о ценах на рыбу. Фото: Новини.LIVE

Делать рынок и без рыбы — это не в стиле одесситов. Чаще всего жители города берут свежего лобана, потому что он без косточек, карасей и карпов.

Цены на рыбу:

Толстолобик: 80 грн/кг

Карп (Вилково): 120 грн/кг

Карп (Умань): 150 грн/кг

Лобань: 120 грн/кг

Караси: 80 грн/кг

Судак: 180 грн/кг

Кефаль: 120 грн/кг

На одесском рынке есть морская и речная рыба. Фото: Новини.LIVE

Мясо подорожало

Однако с мясом ситуация несколько отличается. Еще в сентябре эксперты прогнозировали рост цен на мясную продукцию. Так и случилось — об этом свидетельствуют цены сегодня. Правда, одесситы меньше покупать этого продукта не стали, до сих пор продолжают лакомиться вкусными блюдами.

"Сейчас мясо немного поднялось в цене. Еще две недели назад цены упали, вот сейчас наоборот. В основном берут на котлеты и ошеек. Еще шашлык жарят", — говорит продавец Татьяна.

Продавец Татьяна о ценах на мясо. Фото: Новини.LIVE

Цены на свинину:

Ребра суп: 120 грн/кг

Рулька: 85 грн/кг

Ошеек: 90 грн/кг

Сало: 150 грн/кг

Сало с мясом: 180 грн/кг

Челогач: 190-200 грн/кг

Биток: 220 грн/кг

Вырезка: 240 грн/кг

Задняя часть: 190 грн/кг

Лопатка: 180 грн/кг

Сальные обрезки: 50 грн/кг

Ребра: 190 грн/кг

Обрезки на котлеты: 140 грн/кг

Копыта: 15-20 грн/кг

Мясо на рынке значительно подорожало. Фото: Новини.LIVE

Деликатес на "Привозе"

На "Привозе" можно найти все, в том числе такой деликатес, как икра. У Светланы на прилавке большое разнообразие вкусностей. Цены разные, каждый найдет что-то по своему вкусу и карману.

"Привоз" — это изюминка всей Украины. Здесь всегда дадут все попробовать. Если нет настроения, то еще и укажут направление, куда идти. Я вот всегда советую все: кто хочет — колбаску, а кто хочет — 100 граммов икорки, а кто хочет — малосолочки. У меня есть все", — говорит продавщица Светлана.

Светлана продает рыбные деликатесы. Фото: Новини.LIVE

Цены на деликатесы:

Икра кеты: 700 грн/100 грамм

Икра горбуши: 600 грн/грамм

Малосольная рыба: 700 грн/кг

Рыбные рулеты: 1200 грн/кг

Хек мороженый: 130 грн/кг

Скумбрия мороженая: 150 грн/кг

Креветка мороженая: 450 грн/кг

Свежая семга: 550 грн/кг

Стейки семги: 650 грн/кг

Красная икра у Светланы. Фото: Новини.LIVE

Рулеты из трех видов рыбы. Фото: Новини.LIVE

"Привоз" как всегда радует своим разнообразием и колоритом. Здесь не только можно быстро и качественно совершить покупки, но и поднять себе настроение. Ведь продавцы обязательно с вами пообщаются и поделятся своими авторскими рецептами. Да и цены у всех разные, а еще никто не запрещает торговаться. Так что жизнь на одесском "Привозе" бьет ключом.