Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Цены одесского "Привоза" — сколько нужно взять денег, отправляясь за покупками arrow

Цены одесского "Привоза" — сколько нужно взять денег, отправляясь за покупками

9 ноября 2023 07:40
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Олена
Бакума Олена
журналист
Сколько нужно иметь денег в кошельке перед тем, как отправиться делать базар на одесский "Привоз"
Одесситы на рынке. Фото: Новини.LIVE
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Олена
Бакума Олена
журналист

Поля пустеют, а на прилавках появляются последние фрукты и овощи в этом году. Пока можно успеть купить свежие помидоры и огурцы, выращенные в Одесской области. Вот только цены на рынках уже пошли вверх, в том числе и на мясо. Но есть товары, которые, наоборот, за последний месяц подешевели.

Журналисты Новини.LIVE побывали на известном одесском рынке "Привоз" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров.

Читайте также:

Что берут на "Привозе"

С наступлением холодов цены на одесских рынках на сезонные овощи и фрукты обычно начинают расти. Правда, сейчас фиксируем достаточно медленное увеличение стоимости помидоров и огурцов. Продавщица Валентина говорит, что сейчас одесситы чаще берут картошку, морковь и капусту, а вот фрукты стали брать гораздо меньше.

"Сейчас мало берут фруктов. Только яблоки и груши. Вот еще сливу берут. Еще ко всему каждый день разные цены от поставщиков. Если еще несколько дней назад цветная капуста была 70 грн, сегодня уже 35", — говорит продавец Валентина.

Продавец Валентина о ценах на овощи и фрукты. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты и овощи:

  • Мандарины: 100 грн/кг
  • Клубника: 200 грн/кг
  • Виноград: 100 грн/кг
  • Авокадо ХАС: 70 грн/шт.
  • Авокадо зеленый: 60 грн/шт.
  • Голубика: 100 грн/упаковка
  • Фейхоа: 200 грн/кг
  • Ананас: 200 грн/шт.
  • Слива: 35 грн/кг
  • Груши: 70 грн/кг
  • Хурма: 85 грн/кг
  • Яблоки: 20 грн/кг
  • Огурцы: 90 грн/кг
  • Помидоры: 85 грн/кг
  • Микадо: 100 грн/кг
  • Молодой картофель: 50 грн/кг
  • Синий лук: 100 грн/кг
  • Перец болгарский: 100 грн/кг
  • Перец: 65 грн/кг
  • Перец острый: 120 грн/кг
  • Редис: 20 грн/кг
  • Баклажаны: 45 грн/кг
  • Цветная капуста: 35 грн/кг
  • Брокколи: 65 грн/кг
  • Пекинская капуста: 35 грн/кг
  • Белокочанная капуста: 20 грн/кг
  • Шампиньоны: 120 грн/кг
  • Морковь: 20 грн/кг
  • Картофель: 20 грн/кг
  • Лук: 25 грн/кг
  • Свекла: 20 грн/кг
Овощи на одесском рынке. Фото: Новини.LIVE
На одесском рынке уже появились мандарины. Фото: Новини.LIVE

Продавцы на "Привозе" обещают, что к Новому году огурцы и помидоры будут еще украинские. Правда, уже есть и продукты импортного производителя.

Рыбы стало больше

Рыбы на одесском рынке стало гораздо больше. Причина простая — сейчас нет запретов на отлов. Продавцы говорят, что завозят все свежее. К тому же цены стали приятными.

"Рыбы стало больше, цены наоборот снизились. Например, по сравнению с летом стало гораздо дешевле. Так, судак был 250 грн/кг, сейчас — 180 грн/кг, карась был летом 100 грн/кг, а сейчас — 70-80 грн/кг", — рассказывает продавец Дмитрий.

Продавец Дмитрий о ценах на рыбу. Фото: Новини.LIVE

Делать рынок и без рыбы — это не в стиле одесситов. Чаще всего жители города берут свежего лобана, потому что он без косточек, карасей и карпов.

Цены на рыбу:

  • Толстолобик: 80 грн/кг
  • Карп (Вилково): 120 грн/кг
  • Карп (Умань): 150 грн/кг
  • Лобань: 120 грн/кг
  • Караси: 80 грн/кг
  • Судак: 180 грн/кг
  • Кефаль: 120 грн/кг
На одесском рынке есть морская и речная рыба. Фото: Новини.LIVE

Мясо подорожало

Однако с мясом ситуация несколько отличается. Еще в сентябре эксперты прогнозировали рост цен на мясную продукцию. Так и случилось — об этом свидетельствуют цены сегодня. Правда, одесситы меньше покупать этого продукта не стали, до сих пор продолжают лакомиться вкусными блюдами.

"Сейчас мясо немного поднялось в цене. Еще две недели назад цены упали, вот сейчас наоборот. В основном берут на котлеты и ошеек. Еще шашлык жарят", — говорит продавец Татьяна.

Продавец Татьяна о ценах на мясо. Фото: Новини.LIVE

Цены на свинину:

  • Ребра суп: 120 грн/кг
  • Рулька: 85 грн/кг
  • Ошеек: 90 грн/кг
  • Сало: 150 грн/кг
  • Сало с мясом: 180 грн/кг
  • Челогач: 190-200 грн/кг
  • Биток: 220 грн/кг
  • Вырезка: 240 грн/кг
  • Задняя часть: 190 грн/кг
  • Лопатка: 180 грн/кг
  • Сальные обрезки: 50 грн/кг
  • Ребра: 190 грн/кг
  • Обрезки на котлеты: 140 грн/кг
  • Копыта: 15-20 грн/кг
Мясо на рынке значительно подорожало. Фото: Новини.LIVE

Деликатес на "Привозе"

На "Привозе" можно найти все, в том числе такой деликатес, как икра. У Светланы на прилавке большое разнообразие вкусностей. Цены разные, каждый найдет что-то по своему вкусу и карману.

"Привоз" — это изюминка всей Украины. Здесь всегда дадут все попробовать. Если нет настроения, то еще и укажут направление, куда идти. Я вот всегда советую все: кто хочет  колбаску, а кто хочет — 100 граммов икорки, а кто хочет  малосолочки. У меня есть все", — говорит продавщица Светлана.

 Светлана продает рыбные деликатесы. Фото: Новини.LIVE

Цены на деликатесы:

  • Икра кеты: 700 грн/100 грамм
  • Икра горбуши: 600 грн/грамм
  • Малосольная рыба: 700 грн/кг
  • Рыбные рулеты: 1200 грн/кг
  • Хек мороженый: 130 грн/кг
  • Скумбрия мороженая: 150 грн/кг
  • Креветка мороженая: 450 грн/кг
  • Свежая семга: 550 грн/кг
  • Стейки семги: 650 грн/кг
Красная икра у Светланы. Фото: Новини.LIVE
Рулеты из трех видов рыбы. Фото: Новини.LIVE

"Привоз" как всегда радует своим разнообразием и колоритом. Здесь не только можно быстро и качественно совершить покупки, но и поднять себе настроение. Ведь продавцы обязательно с вами пообщаются и поделятся своими авторскими рецептами. Да и цены у всех разные, а еще никто не запрещает торговаться. Так что жизнь на одесском "Привозе" бьет ключом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме