Сколько нужно иметь денег в кошельке перед тем, как отправиться делать базар на одесский "Привоз"

Цены одесского "Привоза" — сколько нужно взять денег, отправляясь за покупками
Поля пустеют, а на прилавках появляются последние фрукты и овощи в этом году. Пока можно успеть купить свежие помидоры и огурцы, выращенные в Одесской области. Вот только цены на рынках уже пошли вверх, в том числе и на мясо. Но есть товары, которые, наоборот, за последний месяц подешевели.
Журналисты Новини.LIVE побывали на известном одесском рынке "Привоз" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров.
Что берут на "Привозе"
С наступлением холодов цены на одесских рынках на сезонные овощи и фрукты обычно начинают расти. Правда, сейчас фиксируем достаточно медленное увеличение стоимости помидоров и огурцов. Продавщица Валентина говорит, что сейчас одесситы чаще берут картошку, морковь и капусту, а вот фрукты стали брать гораздо меньше.
"Сейчас мало берут фруктов. Только яблоки и груши. Вот еще сливу берут. Еще ко всему каждый день разные цены от поставщиков. Если еще несколько дней назад цветная капуста была 70 грн, сегодня уже 35", — говорит продавец Валентина.
Цены на фрукты и овощи:
- Мандарины: 100 грн/кг
- Клубника: 200 грн/кг
- Виноград: 100 грн/кг
- Авокадо ХАС: 70 грн/шт.
- Авокадо зеленый: 60 грн/шт.
- Голубика: 100 грн/упаковка
- Фейхоа: 200 грн/кг
- Ананас: 200 грн/шт.
- Слива: 35 грн/кг
- Груши: 70 грн/кг
- Хурма: 85 грн/кг
- Яблоки: 20 грн/кг
- Огурцы: 90 грн/кг
- Помидоры: 85 грн/кг
- Микадо: 100 грн/кг
- Молодой картофель: 50 грн/кг
- Синий лук: 100 грн/кг
- Перец болгарский: 100 грн/кг
- Перец: 65 грн/кг
- Перец острый: 120 грн/кг
- Редис: 20 грн/кг
- Баклажаны: 45 грн/кг
- Цветная капуста: 35 грн/кг
- Брокколи: 65 грн/кг
- Пекинская капуста: 35 грн/кг
- Белокочанная капуста: 20 грн/кг
- Шампиньоны: 120 грн/кг
- Морковь: 20 грн/кг
- Картофель: 20 грн/кг
- Лук: 25 грн/кг
- Свекла: 20 грн/кг
Продавцы на "Привозе" обещают, что к Новому году огурцы и помидоры будут еще украинские. Правда, уже есть и продукты импортного производителя.
Рыбы стало больше
Рыбы на одесском рынке стало гораздо больше. Причина простая — сейчас нет запретов на отлов. Продавцы говорят, что завозят все свежее. К тому же цены стали приятными.
"Рыбы стало больше, цены наоборот снизились. Например, по сравнению с летом стало гораздо дешевле. Так, судак был 250 грн/кг, сейчас — 180 грн/кг, карась был летом 100 грн/кг, а сейчас — 70-80 грн/кг", — рассказывает продавец Дмитрий.
Делать рынок и без рыбы — это не в стиле одесситов. Чаще всего жители города берут свежего лобана, потому что он без косточек, карасей и карпов.
Цены на рыбу:
- Толстолобик: 80 грн/кг
- Карп (Вилково): 120 грн/кг
- Карп (Умань): 150 грн/кг
- Лобань: 120 грн/кг
- Караси: 80 грн/кг
- Судак: 180 грн/кг
- Кефаль: 120 грн/кг
Мясо подорожало
Однако с мясом ситуация несколько отличается. Еще в сентябре эксперты прогнозировали рост цен на мясную продукцию. Так и случилось — об этом свидетельствуют цены сегодня. Правда, одесситы меньше покупать этого продукта не стали, до сих пор продолжают лакомиться вкусными блюдами.
"Сейчас мясо немного поднялось в цене. Еще две недели назад цены упали, вот сейчас наоборот. В основном берут на котлеты и ошеек. Еще шашлык жарят", — говорит продавец Татьяна.
Цены на свинину:
- Ребра суп: 120 грн/кг
- Рулька: 85 грн/кг
- Ошеек: 90 грн/кг
- Сало: 150 грн/кг
- Сало с мясом: 180 грн/кг
- Челогач: 190-200 грн/кг
- Биток: 220 грн/кг
- Вырезка: 240 грн/кг
- Задняя часть: 190 грн/кг
- Лопатка: 180 грн/кг
- Сальные обрезки: 50 грн/кг
- Ребра: 190 грн/кг
- Обрезки на котлеты: 140 грн/кг
- Копыта: 15-20 грн/кг
Деликатес на "Привозе"
На "Привозе" можно найти все, в том числе такой деликатес, как икра. У Светланы на прилавке большое разнообразие вкусностей. Цены разные, каждый найдет что-то по своему вкусу и карману.
"Привоз" — это изюминка всей Украины. Здесь всегда дадут все попробовать. Если нет настроения, то еще и укажут направление, куда идти. Я вот всегда советую все: кто хочет — колбаску, а кто хочет — 100 граммов икорки, а кто хочет — малосолочки. У меня есть все", — говорит продавщица Светлана.
Цены на деликатесы:
- Икра кеты: 700 грн/100 грамм
- Икра горбуши: 600 грн/грамм
- Малосольная рыба: 700 грн/кг
- Рыбные рулеты: 1200 грн/кг
- Хек мороженый: 130 грн/кг
- Скумбрия мороженая: 150 грн/кг
- Креветка мороженая: 450 грн/кг
- Свежая семга: 550 грн/кг
- Стейки семги: 650 грн/кг
"Привоз" как всегда радует своим разнообразием и колоритом. Здесь не только можно быстро и качественно совершить покупки, но и поднять себе настроение. Ведь продавцы обязательно с вами пообщаются и поделятся своими авторскими рецептами. Да и цены у всех разные, а еще никто не запрещает торговаться. Так что жизнь на одесском "Привозе" бьет ключом.
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