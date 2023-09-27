400 миллионов гривен на ВСУ: Одесская мэрия ждет проведения тендеров

Украинские военные на учениях. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Сегодня статьи расходов одесского бюджета пересматривались несколько раз, освободившиеся деньги были направлены на ВСУ. Куда именно пошли финансы и на что, из-за войны озвучить в мэрии не могут.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали во время сессии городского совета.

Читайте также:

Выделять деньги на военные цели сложно

Как отметил Геннадий Труханов, были приглашены главнокомандующие и руководители всех подразделений в Одессе, которым рассказали сколько город уже перечислил денег на нужды военных. Объявлять сейчас список публично нельзя в целях безопасности. Однако выделять деньги на военные цели из бюджета сложно и есть много проблем.

"400 миллионов гривен сегодня находятся на счетах и ждут проведения тендеров. Что касается подразделений территориальной обороны, то все заявки, которые к нам приходят оперативно, мы обрабатываем. Но сколько прошло времени, но никто в Верховной Раде не поднял вопрос, чтобы упростить наши возможности финансирования на покупку необходимых вещей дронов для военных. Поскольку статьей 85 бюджетного кодекса органам местного самоуправления запрещено покупать данные приборы", — отметил городской голова.

Скандальный ремонт суда: новые подробности

Кроме того, деньги из бюджета можно тратить только при определенных условиях. К примеру, покупать можно только лицензионные дроны. В результате прохождения всех процедур тратится больше времени, чем это занимает у волонтеров. Что касается Киевского суда, то мэр отметил, что этому вопросу уделяется большое внимание со стороны общественности. Однако разбираться в его сути никто не хочет.

"Мы сразу сказали, что 106 миллионов мы выделять не будем и постоянная депутатская комиссия проголосовала и поддержали в сессионном зале. Из тех денег, которые мы должны дать разрешение на использование 10 миллионов. Мы приняли такое решение, поскольку речь сегодня не идет о строительстве суда Сегодня в стране идет реформа судебной ветви власти, нам сделали замечания со стороны омбудсмена по правам человека, что это не человеческие условия людей, ожидающих решения суда. Речь ни о суде, а о людях, ставших заложниками ситуации", — заявил Труханов.

Митинги под мэрией

А вот ситуация с митингами под мэрией не ясна. Как отметил Геннадий Труханов в первый же день, как начался так называемый одиночный пикет Екатерины Ножевниковой, он позвонил ей по телефону и предложил встретиться.

"Я предложил встретиться и обсудить услышать ее мнение, ведь не нужно пикетировать, сегодня идет война – общество и мы все должны быть вместе, чтобы показать врагу наше единство. Мы договорились на следующий день встретиться и я готов был услышать и рассказать, но, к сожалению, никто не пришел. Затем, когда начались митинги, мы приглашали людей, чтобы объяснить и показать им, что мы делаем с начала войны, но опять же никто не хотел", — сказал мэр Одессы.

Напомним сегодня одесситы встречали депутатов, которые идут на сессию композицией с фигуркой повешенного Путина, свергнутого Кремля и украинских военных, которые защищают свою территорию. Люди требуют выделить деньги на военных и отменить тендеры, которые сейчас не ко времени.