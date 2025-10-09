Атака на Черноморск: повреждены дома, пятеро пострадавших

Атака на Одесскую область — устранение последствий в Черноморске
В Черноморске продолжают ликвидировать последствия ночной атаки российских дронов. В громаде повреждены жилые дома и объекты энергетики. Без света остались несколько населенных пунктов громады. Пять человек получили незначительные ранения, двое — ожоги. Коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением.
Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев.
Ликвидация последствий
Василий Гуляев сообщил, что ночная атака российских дронов снова ударила по гражданской инфраструктуре города. Без электроснабжения остались Черноморск, Александровка и Малая Долина. В Борлачей Балке свет есть.
"Есть полностью сгоревшие два дома, еще три повреждены — снесло крыши, выбило окна. Комиссия уже работает, людям помогают накрыть кровли и закрыть окна", — рассказал мэр.
Работа критической инфраструктуры
По словам Гуляева, пострадали пять человек, среди них двое получили легкие ожоги. В городе работают больница, поликлиника и генераторы, обеспечена подача воды. Над восстановлением электроснабжения работают специалисты ДТЭК и коммунальные службы. К ликвидации последствий также присоединились работники АМПУ и порта, которые предоставили необходимую технику.
Напомним, мы сообщали, что в результате ночной атаки на Черноморск без света остались десятки тысяч абонентов. Также мы писали, что прокуратура передала в суд обвинительный акт против командира 12-й ракетной бригады 58-й армии Южного военного округа России.
