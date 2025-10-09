Видео
Україна
Атака на Одесскую область — устранение последствий в Черноморске

Атака на Одесскую область — устранение последствий в Черноморске

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 15:03
Атака на Черноморск: повреждены дома, пятеро пострадавших
Спасатель в разрушенном доме. Фото: ГСЧС Одесской области

В Черноморске продолжают ликвидировать последствия ночной атаки российских дронов. В громаде повреждены жилые дома и объекты энергетики. Без света остались несколько населенных пунктов громады. Пять человек получили незначительные ранения, двое — ожоги. Коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением.

Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев.

Читайте также:

Ликвидация последствий

Василий Гуляев сообщил, что ночная атака российских дронов снова ударила по гражданской инфраструктуре города. Без электроснабжения остались Черноморск, Александровка и Малая Долина. В Борлачей Балке свет есть.

"Есть полностью сгоревшие два дома, еще три повреждены — снесло крыши, выбило окна. Комиссия уже работает, людям помогают накрыть кровли и закрыть окна", — рассказал мэр.

Работа критической инфраструктуры

По словам Гуляева, пострадали пять человек, среди них двое получили легкие ожоги. В городе работают больница, поликлиника и генераторы, обеспечена подача воды. Над восстановлением электроснабжения работают специалисты ДТЭК и коммунальные службы. К ликвидации последствий также присоединились работники АМПУ и порта, которые предоставили необходимую технику.

Напомним, мы сообщали, что в результате ночной атаки на Черноморск без света остались десятки тысяч абонентов. Также мы писали, что прокуратура передала в суд обвинительный акт против командира 12-й ракетной бригады 58-й армии Южного военного округа России.

