Атака на Чорноморськ: пошкоджені будинки, п’ятеро постраждалих

Рятувальник у зруйнованому будинку. Фото: ДСНС Одещини

У Чорноморську продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки російських дронів. У громаді пошкоджено житлові будинки та об’єкти енергетики. Без світла залишилися кілька населених пунктів громади. П’ятеро людей дістали незначні поранення, двоє — опіки. Комунальні служби та енергетики працюють над відновленням.

Про це повідомив мер Чорноморська Василь Гуляєв.

Реклама

Читайте також:

Ліквідація наслідків

Василь Гуляєв повідомив, що нічна атака російських дронів знову вдарила по цивільній інфраструктурі міста. Без електропостачання залишилися Чорноморськ, Олександрівка та Мала Долина. У Борлачій Балці світло є.

"Маємо повністю згорілі два будинки, ще три пошкоджені — знесло дахи, вибило вікна. Комісія вже працює, людям допомагають накрити покрівлі та закрити вікна", — розповів мер.

Робота критичної інфраструктури

За словами Гуляєва, постраждали п’ятеро людей, серед них двоє отримали легкі опіки. У місті працюють лікарня, поліклініка та генератори, забезпечено подачу води. Над відновленням електропостачання працюють фахівці ДТЕК та комунальні служби. До ліквідації наслідків також долучилися працівники АМПУ та порту, які надали необхідну техніку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок нічної атаки на Чорноморськ без світла залишилися десятки тисяч абонентів. Також ми писали, що прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти командира 12-ї ракетної бригади 58-ї армії Південного військового округу Росії.