Україна
Атаки на Одесчину — угроза со стороны России

Атаки на Одесчину — угроза со стороны России

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 14:45
Обстрелы Одесской области: работа портов Украины во время войны
Спасатели ликвидируют последствия атаки на порт. Фото иллюстративное: Администрация морских портов Украины/Facebook

Украинские порты продолжают работать, несмотря на постоянные угрозы со стороны России. В портовой инфраструктуре обустроено много укрытий, и соблюдение воздушных тревог реально уменьшает риски. Морская ситуация для врага существенно не меняется и не имеет положительной динамики. В то же время главной опасностью для Одесской области остается воздушная атака, в частности баллистические удары из Крыма.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Работа портов

Порты остаются одним из ключевых секторов экономики и не прекращают работу даже во время обстрелов. По словам представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, портовая инфраструктура хорошо подготовлена к угрозам. Укрытия расположены так, что к ним можно добраться почти из любой точки. Именно соблюдение правил безопасности является решающим фактором для сохранения жизни.

"Когда не игнорировать воздушные тревоги, шансы не попасть под обломки или последствия обстрела в портах действительно высоки. Укрытий много, и это критически важно", — отметил Плетенчук.

Угроза с моря

Ситуация на море, по оценке ВМС, для российских сил существенно не изменилась. В течение месяца зафиксировали лишь два подтвержденных применения ракет "Калибр". В то же время корабельный и катерный состав противника работает в условиях постоянной нагрузки, без возможности полноценной остановки или ремонта. Это, по словам военных, ухудшает перспективы врага.

"Корабельный состав остается неизменным и фактически работает на износ. Они не могут остановиться, не могут стать в док или у причала, потому что для них остановка — это смерть", — пояснил представитель ВМС.

Удары баллистикой

Самой серьезной проблемой для Одесской области остается воздушная компонента атак. Речь идет прежде всего не о дронах, а о баллистических ракетах, которые запускают с временно оккупированного Крыма. Это направление не относится к прямой компетенции Военно-морских сил, но они выполняют важную функцию предупреждения.

"Когда есть угрозы, мы корректируем гражданские борта и заблаговременно предупреждаем капитанов. Как правило, те, кто придерживается наших требований, не имеют негативных последствий для судов и грузов", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что россияне удвоили атаки на порты Одесской области. Также мы писали, что во время одного из ударов пострадали иностранные суда.

Одесса Одесская область обстрелы Одесский порт Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
