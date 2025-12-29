Обстрелы Одесской области: работа портов Украины во время войны

Спасатели ликвидируют последствия атаки на порт. Фото иллюстративное: Администрация морских портов Украины/Facebook

Украинские порты продолжают работать, несмотря на постоянные угрозы со стороны России. В портовой инфраструктуре обустроено много укрытий, и соблюдение воздушных тревог реально уменьшает риски. Морская ситуация для врага существенно не меняется и не имеет положительной динамики. В то же время главной опасностью для Одесской области остается воздушная атака, в частности баллистические удары из Крыма.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Работа портов

Порты остаются одним из ключевых секторов экономики и не прекращают работу даже во время обстрелов. По словам представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, портовая инфраструктура хорошо подготовлена к угрозам. Укрытия расположены так, что к ним можно добраться почти из любой точки. Именно соблюдение правил безопасности является решающим фактором для сохранения жизни.

"Когда не игнорировать воздушные тревоги, шансы не попасть под обломки или последствия обстрела в портах действительно высоки. Укрытий много, и это критически важно", — отметил Плетенчук.

Угроза с моря

Ситуация на море, по оценке ВМС, для российских сил существенно не изменилась. В течение месяца зафиксировали лишь два подтвержденных применения ракет "Калибр". В то же время корабельный и катерный состав противника работает в условиях постоянной нагрузки, без возможности полноценной остановки или ремонта. Это, по словам военных, ухудшает перспективы врага.

"Корабельный состав остается неизменным и фактически работает на износ. Они не могут остановиться, не могут стать в док или у причала, потому что для них остановка — это смерть", — пояснил представитель ВМС.

Удары баллистикой

Самой серьезной проблемой для Одесской области остается воздушная компонента атак. Речь идет прежде всего не о дронах, а о баллистических ракетах, которые запускают с временно оккупированного Крыма. Это направление не относится к прямой компетенции Военно-морских сил, но они выполняют важную функцию предупреждения.

"Когда есть угрозы, мы корректируем гражданские борта и заблаговременно предупреждаем капитанов. Как правило, те, кто придерживается наших требований, не имеют негативных последствий для судов и грузов", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что россияне удвоили атаки на порты Одесской области. Также мы писали, что во время одного из ударов пострадали иностранные суда.