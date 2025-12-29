Обстріли Одещини: робота портів України під час війни

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на порт. Фото ілюстративне: Адміністрація морських портів України/Facebook

Українські порти продовжують працювати, попри постійні загрози з боку Росії. У портовій інфраструктурі облаштовано багато укриттів, і дотримання повітряних тривог реально зменшує ризики. Морська ситуація для ворога суттєво не змінюється і не має позитивної динаміки. Водночас головною небезпекою для Одещини залишається повітряна атака, зокрема балістичні удари з Криму.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Робота портів

Порти залишаються одним із ключових секторів економіки та не припиняють роботу навіть під час обстрілів. За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, портова інфраструктура добре підготовлена до загроз. Укриття розташовані так, що до них можна дістатися майже з будь-якої точки. Саме дотримання правил безпеки є вирішальним фактором для збереження життя.

"Коли не ігнорувати повітряні тривоги, шанси не потрапити під уламки або наслідки обстрілу в портах дійсно високі. Укриттів багато, і це критично важливо", — зазначив Плетенчук.

Загроза з моря

Ситуація на морі, за оцінкою ВМС, для російських сил суттєво не змінилася. Протягом місяця зафіксували лише два підтверджені застосування ракет "Калібр". Водночас корабельний і катерний склад противника працює в умовах постійного навантаження, без можливості повноцінної зупинки чи ремонту. Це, за словами військових, погіршує перспективи ворога.

"Корабельний склад залишається незмінним і фактично працює на знос. Вони не можуть зупинитися, не можуть стати в док чи біля причалу, бо для них зупинка — це смерть", — пояснив речник ВМС.

Удари балістикою

Найсерйознішою проблемою для Одещини залишається повітряна компонента атак. Йдеться насамперед не про дрони, а про балістичні ракети, які запускають із тимчасово окупованого Криму. Цей напрям не належить до прямої компетенції Військово-морських сил, але вони виконують важливу функцію попередження.

"Коли є загрози, ми коригуємо цивільні борти й завчасно попереджаємо капітанів. Як правило, ті, хто дотримується наших вимог, не мають негативних наслідків для суден і вантажів", — наголосив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни подвоїли атаки на порти Одещини. Також ми писали, що під час одного із ударів постраждали іноземні судна.