Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Атаки на Одещину — загроза з боку Росії

Атаки на Одещину — загроза з боку Росії

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 14:45
Обстріли Одещини: робота портів України під час війни
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на порт. Фото ілюстративне: Адміністрація морських портів України/Facebook

Українські порти продовжують працювати, попри постійні загрози з боку Росії. У портовій інфраструктурі облаштовано багато укриттів, і дотримання повітряних тривог реально зменшує ризики. Морська ситуація для ворога суттєво не змінюється і не має позитивної динаміки. Водночас головною небезпекою для Одещини залишається повітряна атака, зокрема балістичні удари з Криму.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Робота портів

Порти залишаються одним із ключових секторів економіки та не припиняють роботу навіть під час обстрілів. За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, портова інфраструктура добре підготовлена до загроз. Укриття розташовані так, що до них можна дістатися майже з будь-якої точки. Саме дотримання правил безпеки є вирішальним фактором для збереження життя.

"Коли не ігнорувати повітряні тривоги, шанси не потрапити під уламки або наслідки обстрілу в портах дійсно високі. Укриттів багато, і це критично важливо", — зазначив Плетенчук.

Загроза з моря

Ситуація на морі, за оцінкою ВМС, для російських сил суттєво не змінилася. Протягом місяця зафіксували лише два підтверджені застосування ракет "Калібр". Водночас корабельний і катерний склад противника працює в умовах постійного навантаження, без можливості повноцінної зупинки чи ремонту. Це, за словами військових, погіршує перспективи ворога.

"Корабельний склад залишається незмінним і фактично працює на знос. Вони не можуть зупинитися, не можуть стати в док чи біля причалу, бо для них зупинка — це смерть", — пояснив речник ВМС.

Удари балістикою

Найсерйознішою проблемою для Одещини залишається повітряна компонента атак. Йдеться насамперед не про дрони, а про балістичні ракети, які запускають із тимчасово окупованого Криму. Цей напрям не належить до прямої компетенції Військово-морських сил, але вони виконують важливу функцію попередження.

"Коли є загрози, ми коригуємо цивільні борти й завчасно попереджаємо капітанів. Як правило, ті, хто дотримується наших вимог, не мають негативних наслідків для суден і вантажів", — наголосив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни подвоїли атаки на порти Одещини. Також ми писали, що під час одного із ударів постраждали іноземні судна.

Одеса Одеська область обстріли Одеський порт Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації