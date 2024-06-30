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Авиация над Черным морем — самолет НАТО мониторит ситуацию

30 июня 2024 16:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Американская разведывательная авиация над Черным морем
Движение разведчика. Фото: скриншот с Flightradar
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Над Черным морем сейчас, 30 июня, зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство у южных берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Что известно об авиации

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по враждебным объектам.

Больше о НАТО

Мы писали, что НАТО изучает опыт Украины в Черном море. Альянс внимательно анализирует передовой опыт из всех регионов, где происходит вооруженное противостояние на море. Они также интересуются ситуацией в Красном море и развитием событий в Аденском заливе.

Также мы сообщали, что Североатлантический альянс активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей.

Добавим, что в Румынии на фоне расширения авиабазы Mihail Kogălniceanu будет построен новый объект, который станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Ее площадь составит 2800 гектаров, и она сможет принимать до 10 тысяч военных с их семьями.

Одесса
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