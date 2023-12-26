Баллистическая угроза — в Одессе объявлена воздушная тревога

Запуск баллистических ракет. Фото: DW

В Одессе и области объявлена воздушная тревога. Это связано с угрозой баллистических обстрелов на юге Украины.

Об этом сообщают в воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщают о вероятной баллистической атаке с территории временно оккупированного Крыма, однако пусков ракет не фиксируется.

Где объявлена воздушная тревога

Кроме Одесской на юге существует угроза для Николаевской и Херсонской областей. Также тревогу объявили в Кировоградской и Черкасской и Винницкой областях. Кроме того, есть угроза обстрелов Донецкой области.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Взрывы в Херсоне

В настоящее время существует также угроза авиационных ударов в Херсонской области. Местные каналы сообщают о взрывах в городе.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Напомним, россияне усилили атаки дронами-камикадзе на южные регионы в попытке найти и уничтожить системы противовоздушной обороны. Таким образом, враг хочет продемонстрировать хотя бы какие-то результаты работы, в частности в припортовой инфраструктуре.

Также мы писали, что американский историк Тимоти Снайдер собрал средства для закупки сенсоров, обнаруживающих ракеты и дроны. Помощь предназначена для Одесской, Николаевской, Херсонской и Сумской областей. Сбор средств производился через платформу UNITED24.