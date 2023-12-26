Знищення ППО — пріоритетна ціль ворога на Одещині

Запуск ракети ППО. Фото: Укрінформ

Росіяни посилили атаки дронами-камікадзе на південні регіони у намаганні знайти та знищити системи протиповітряної оборони. Таким чином, ворог хоче продемонструвати хоч якість результати роботи, зокрема у припортовій інфраструктурі.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

"Хочу зауважити, що це одна з пріоритетних задач ворога взагалі — вишукувати системи протиповітряної оборони. І, зокрема, атаки ракетами Х-31П саме на це і спрямовані", — сказала військова.

Пріоритетна ціль ворога

Крім того, Гуменюк зазначила, що росіянам неважливо, яка це система ППО. Головна ціль — їх знищення.

Слід додати, що наразі обговорюються питання щодо посилення систем ППО в Одеській області, найбільше це необхідно саме на півдні, біля Дунаю. Адже цей ресурс найбільше залучений до роботи гуманітарних коридорів.

Нагадаємо, американський історик Тімоті Снайдер зібрав кошти для закупівлі сенсорів, які виявляють ракети та дрони. Допомога призначена для Одеської, Миколаївської, Херсонської та Сумської областей. Збір коштів проводився через платформу UNITED24.

Також ми писали, що вночі 26 грудня у порту Феодосії стався вибух на російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ". Станом на ранок зʼявилися кадри, на яких судно майже повністю знищено.