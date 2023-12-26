Уничтожение ПВО — приоритетная цель врага в Одесской области

Запуск ракеты ПВО. Фото: Укринформ

Россияне усилили атаки дронами-камикадзе на южные регионы в попытке найти и уничтожить системы противовоздушной обороны. Таким образом, враг хочет продемонстрировать хоть качество результаты работы, в частности в припортовой инфраструктуре.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Хочу заметить, что это одна из приоритетных задач врага вообще — выискивать системы противовоздушной обороны. И, в частности, атаки ракетами Х-31П как раз на это и направлены", — сказала военная.

Приоритетная цель врага

Кроме того, Гуменюк отметила, что россиянам не важно, какова система ПВО. Главная цель — их уничтожение.

Следует добавить, что сейчас обсуждаются вопросы усиления систем ПВО в Одесской области, больше всего это необходимо именно на юге, возле Дуная. Ведь этот ресурс больше всего вовлечен в работу гуманитарных коридоров.

Напомним, американский историк Тимоти Снайдер собрал средства для закупки сенсоров, обнаруживающих ракеты и дроны. Помощь предназначена для Одесской, Николаевской, Херсонской и Сумской областей. Сбор средств производился через платформу UNITED24.

Также мы писали, что ночью 26 декабря в Феодосийском порту произошел взрыв на российском большом десантном корабле "Новочеркасск". По состоянию на утро появились кадры, на которых судно почти полностью уничтожено.