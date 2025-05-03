Документы для въезда в Румынию на авто из Украины 2025 года

Паромный пункт "Орловка". Фото иллюстративное: ГПСУ

Украинцы, которые планируют путешествие в Румынию на собственном автомобиле, должны быть внимательными. Кроме привычных документов, появилось новое обязательное требование. Теперь пограничники соседней страны будут проверять еще один документ, без которого пересечь границу не удастся. Его отсутствие — повод для отказа во въезде.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Новые правила въезда в Румынию касаются украинских водителей, которые пересекают границу на собственном авто. Теперь к стандартному перечню документов добавилось еще одно требование — справка о техническом обслуживании автомобиля.

Этот документ подтверждает, что авто исправно, не имеет серьезных повреждений, соответствует стандартам безопасности и не превышает допустимый уровень выбросов. Выдать его может только сертифицированная станция технического обслуживания (СТО) после полной проверки транспортного средства.

Перечень документов, который теперь обязателен на границе:

биометрический паспорт или паспорт с визой;

водительское удостоверение международного образца;

техпаспорт на авто;

"Зеленая карта" (страховой полис);

доверенность (если авто не принадлежит водителю);

справка о техобслуживании.

Без одного из этих документов пограничники Румынии могут отказать во въезде и заставить водителя вернуться в Украину.

Кроме этого, водителям следует помнить о запрещенных для ввоза вещах. В Румынию нельзя провозить оружие, взрывчатку, наркотики, продукты животного происхождения без упаковки, крупные суммы наличных (более 10 000 евро без декларирования), а также значительное количество алкоголя или табака.

Напомним, 4 мая, центр Одессы временно перекроют из-за проведения чемпионата Украины по триатлону среди ветеранов спорта. Также мы писали, что стратегически важный мост через канал Кофа, что в Одесской области, уже почти готов.