Обмеження руху в центрі Одеси 4 травня через триатлон

Люди стоять біля знаку, що свідчить про обмеження руху. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 4 травня, центр Одеси тимчасово перекриють через проведення чемпіонату України з триатлону серед ветеранів спорту. Обмеження діятимуть від самого ранку. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут і уникати частини Маразліївської. У місті змагатимуться спортсмени з бігу й велоспорту.

Про це у суботу, 3 травня, повідомили в Одеській міській раді.

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У зв’язку з проведенням змагань з 07:45 до 10:00 буде тимчасово обмежено рух транспорту на вулиці Маразліївській — від провулка Дмитра Лесича (колишній Барятинський) до вулиці Троїцької. Проїзд буде дозволений лише спецтранспорту та мотоциклам, які беруть участь в організації події.

Маршрути змагань:

Велосипедний етап (20 км): вул. Маразліївська — стадіон "Чорноморець" — пров. Лесича — вул. Троїцька — і знову до рогу пров. Сабанського.

Міська влада закликає водіїв врахувати обмеження під час планування поїздок і обирати об’їзні шляхи. Чемпіонат завершиться до обіду, після чого рух повністю відновлять.

Нагадаємо, вранці 4 травня на трасі Одеса-Рені фіксується ускладнення руху, а на деяких КПП сформувались великі черги на перетин держкордону. Також ми писали, що в Одесі сьогодні відключили електропостачання деяким містянам.