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Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені

3 травня 2025 09:19
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: чи є черги на виїзд до Молдови
Міжнародна траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні вранці, 4 травня, на трасі Одеса-Рені фіксується ускладнення руху, а на деяких КПП сформувались великі черги на перетин держкордону. Тим, хто подорожує до Молдови, доведеться затриматися в дорозі на декілька годин.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП та перед самим контрольно-пропускним пунктом. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений і на карті поступово червонішає. Також є черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до молдавської Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі не перевантажена. Окрім цього не спостерігаються й черги для проходження митного контролю.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

По дорозі до Румунії наразі ситуація трішки краща. На найближчому до Румунії поромному переході  пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" доведеться затриматися, але недовго. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське та Броска. Також є затор через канал Кофа.

Виїзд до Молдови утруднений — ситуація на трасі Одеса Рені - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд. 

Нагадаємо, у Фонтанці Одеського району збудують нову дорогу. Також ми писали, який документ тепер обов'язковий, щоб потрапити в Молдову. 

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