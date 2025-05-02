Затори на дорогах Одещини у бік Румунії та Молдови - ситуація на трасі

Дорога на Рені. Фото: скриншот

У п'ятницю, 2 травня, на картах фіксуються значні затори на трасі Одеса — Рені. Найбільше тягнучок утворюється біля прикордонних КПП до Молдови, проте й у бік Румунії доведеться простояти в черзі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є значний затор. Простояти в тягнучці доведеться понад годину. Спостерігається рух автівок і біля "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, поїздка триватиме декілька годин.

Затор перед КПП. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — менш як годину, оскільки автівок там небагато. Біля каналу Кофа заторів також немає. Тягнучки час від часу з'являються біля пункту пропуску "Орлівка", але довго в них стояти не доведеться.

Орлівка на карті. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 19 мільйонів на дорогу на цвинтарі. А також про нову трасу на Одещині.