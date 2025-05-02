Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Стоит поторопиться с выездом — на трассе Одесса-Рени пробки arrow

Стоит поторопиться с выездом — на трассе Одесса-Рени пробки

2 мая 2025 19:15
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Пробки на дорогах Одесской области в сторону Румынии и Молдовы - ситуация на трассе
Дорога на Рени. Фото: скриншот
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В пятницу, 2 мая, на картах фиксируются значительные пробки на трассе Одесса — Рени. Больше всего тянучек образуется возле пограничных КПП в Молдову, однако и в сторону Румынии придется простоять в очереди.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть значительная пробка. Простоять в тянучке придется более часа. Наблюдается движение автомобилей и возле "Староказачье — Тудора". На КПП "Рени — Джурджулешть" также есть очереди, поездка продлится несколько часов.

Ситуация на дорогах — трасса Одесса-Рени перегружена - фото 1
Пробка перед КПП. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — менее часа, поскольку автомобилей там немного. Возле канала Кофа пробок также нет. Тянучки время от времени появляются возле пункта пропуска "Орловка", но долго в них стоять не придётся.

Ситуація на дорогах — траса Одеса-Рені перенавантажена - фото 2
Орловка на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о 19 миллионах на дорогу на кладбище. А также о новой трассе в Одесской области.

Одесса путешествие Одесская область Новости Одессы карты
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама