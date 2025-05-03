Пробки на трассе Одесса-Рени: есть ли очереди на выезд в Молдову

Международная трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня утром, 4 мая, на трассе Одесса-Рени фиксируется осложнение движения, а на некоторых КПП сформировались большие очереди на пересечение госграницы. Тем, кто путешествует в Молдову, придется задержаться в пути на несколько часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП и перед самым контрольно-пропускным пунктом. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте постепенно краснеет. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в молдавскую Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" пока не перегружен. Кроме этого не наблюдаются и очереди для прохождения таможенного контроля.

Пробки на пункте пропуска "Староказачье - Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

По дороге в Румынию сейчас ситуация немного лучше. На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" придется задержаться, но недолго. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское и Броска. Также есть пробка через канал Кофа.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Напомним, в Фонтанке Одесского района построят новую дорогу. Также мы писали, какой документ теперь обязателен, чтобы попасть в Молдову.