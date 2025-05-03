Ограничение движения в центре Одессы 4 мая из-за триатлона

Люди стоят возле знака, свидетельствующего об ограничении движения. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 4 мая, центр Одессы временно перекроют из-за проведения чемпионата Украины по триатлону среди ветеранов спорта. Ограничения будут действовать с самого утра. Водителей просят заранее планировать маршрут и избегать части Маразлиевской. В городе будут соревноваться спортсмены по бегу и велоспорту.

Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Одесском городском совете.

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В связи с проведением соревнований с 07:45 до 10:00 будет временно ограничено движение транспорта по улице Маразлиевской — от переулка Дмитрия Лесича (бывший Барятинский) до улицы Троицкой. Проезд будет разрешен только спецтранспорту и мотоциклам, которые участвуют в организации события.

Маршруты соревнований:

Велосипедный этап (20 км): ул. Маразлиевская — стадион "Черноморец" — пер. Лесича — ул. Троицкая — и снова до угла пер. Сабанського.

Городские власти призывают водителей учесть ограничения при планировании поездок и выбирать объездные пути. Чемпионат завершится до обеда, после чего движение полностью восстановят.

Напомним, утром 4 мая на трассе Одесса-Рени фиксируется осложнение движения, а на некоторых КПП сформировались большие очереди на пересечение госграницы. Также мы писали, что в Одессе сегодня отключили электроснабжение некоторым горожанам.