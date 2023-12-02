Кому выгодно блокирование Польско-Украинской границы и кто стоит за перевозчиками — мнение эксперта

Польские перевозчики блокируют границу с Украиной. Фото: REUTERS

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Почти месяц идет блокада польско-украинской границы. Убытки уже превышают миллионы долларов. Все попытки разрешить конфликт так и не увенчались успехом. Тем временем результатом протестов уже стали две смерти украинских водителей, стоявших в очереди на пересечение границы. О намерении провести аналогичные забастовки уже заявили в Словакии и Венгрии. Но действительно ли за данными акциями стоит только финансовая составляющая и рабочие места? Блокировка зернового коридора и теперь границы — это только совпадение?

Кто может стоять за польскими перевозчиками и каковы пути решения этой проблемы? Об этом журналистам Новини.LIVE в эксклюзивном интервью рассказал кандидат политических наук Алексей Буряченко.

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Уши Кремля

Все чаще стали говорить, что действия со стороны польских перевозчиков очень похожи на хорошо спланированную акцию. Почти месяц переговоров, а воз и ныне там. С одной стороны, цель акции — защитить свои рабочие места и свой заработок, с другой — попытка убрать конкурентов в лице украинских перевозчиков. До недавнего времени поляки пользовались прерогативой, ведь нашим водителям нужны были специальные разрешения на перевозку в ЕС. После отмены этой функции услуги транспортных компаний, которые забирали товары из ближайших к границе украинских городов и везли их в Польшу, стали больше не нужны. Пока можно наблюдать попытки вернуть свое преимущество. Но если бы проблема была только в наличии работы или квот, то перевозчики садились бы за стол переговоров, а этого мы не наблюдаем.

"Очень похоже действительно на то, что там какие-то уши Кремля торчат. Почему я могу сделать такой субъективный абсолютно вывод? Потому что польские перевозчики не настроены абсолютно на диалог. Это несмотря на то, что Украина делает все возможное, она создает коммуникационные площадки, президент Дуда прилетал в Киев, Зеленский поздравлял с Днем Независимости Польшу", — отмечает Алексей Буряченко.

Не стоит забывать, что в Польше сейчас так называемый транзитный период. Пока нет правительства. Несмотря на то, что Анджей Дуда предложил пост Премьер-министра Матеушу Моравецкому, это еще не значит, что он сможет сформировать сильную команду.

"Польша сейчас, если можно так сказать, политически слабая. Смогут ли этим воспользоваться третьи стороны? Конечно, да. Ответ очень прост, поскольку те люди, которые занимаются этим протестом, у них была в прошлом пропутинская и пророссийская риторика, они занимались там профсоюзными вопросами. Скажем так, это не исключительно о проблемах между Украиной и Польшей — как минимум это треугольник. Но треугольник, если пытаться визуализировать, еще обременен четвертой силой", — уверен политолог.

Кандидат политических наук Алексей Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Роль Брюсселя

Большую роль в разрешении ситуации на границе может сыграть Брюссель. Именно его можно отнести к так называемой четвертой силе нашего треугольника. По сути, перевозчики блокируют не только украинских водителей, но и решения Европейского Союза. Документы, принятые на самом верху, позволяющие беспрепятственный заезд товаров на территорию ЕС, пока идет война в Украине, по сути, бездействуют. А это уже серьезный международный скандал.

"Вот самое свежее обращение Зеленского, в котором он отмечал, что давайте еще дадим польской стороне время на политическую стабилизацию. Я его понимаю, поскольку Польша для нас много сделала, и делала раньше, и наше будущее также в любом случае общее. Причем неважно, в Европейском Союзе или в наших каких-то региональных союзах. Но мы можем решительно, скажем так, решать этот вопрос безопасного характера, и напрямую с польской стороной — по дипломатическим каналам. Но мы должны напрямую говорить об этом с Брюсселем, поскольку у Брюсселя, поверьте, есть все инструменты", — говорит кандидат политических наук.

Польские перевозчики греются у огня. Фото: REUTERS

Сейчас мы можем наблюдать, что к водительским протестам присоединяются работники аграрной сферы. При этом нельзя забывать, что именно Польша является крупнейшим получателем субвенции со стороны Европейского Союза. Более того, именно польские перевозчики сейчас практически оккупировали европейские перевозки — за счет своего демпинга.

"Сейчас польские фуры ездят по всей Европе, и это, в принципе, ну почти монопольное положение. Может ли это обрезать Брюссель, не давая субвенции аграрному сектору и обрезая возможность польских перевозчиков работать —убрать эту монополию? Могут. Но на это нужна политическая воля, я думаю, что Брюссель очень четко артикулирует эти вопросы и поставит перед польской стороной. И скажет: друзья, ну да, нет ручек — нет конфеты", — отмечает Алексей Буряченко.

Брюссель может нажать на Польшу Алексей Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Проще говоря, Польша нарывается на ультиматум: не пропускаете товары — останетесь без субвенции. Если этого мало, вашим перевозчикам запретят осуществлять свою деятельность на всей территории ЕС. Такие мероприятия должны отрезвить любителей сыграть на ситуации.

"Я думаю, против таких аргументов даже российское лобби не встает — если там даже гипотетически оно есть, тоже не удержится. Но пока удается, возможно, российской, третьей стороне инспирировать такие сложности для Украины. И я также могу себе допустить, что к блокаде в Польше может присоединиться Орбан", — отмечает политолог.

Машины польских перевозчиков на границе. Фото: REUTERS

Операция "Майдан"

Блокировка границы со стороны Польши, Словакии и Венгрии может быть хорошо продуманной операцией со стороны РФ под кодовым названием Майдан-3. О том, что существует определенный план дестабилизации ситуации в Украине, уже шла речь не один раз, в том числе об этом заявлял Зеленский. Ведь проблема не только в перевозках, все гораздо более глобально. Отсутствие экспортно-импортных отношений напрямую сказывается на наших аграриях, которые не могут продать зерно.

"Польша — это основной наш суходольный коридор. Если фермеры не могут продать зерно, то они не могут рассчитаться с пайщиками, не смогут заплатить налоги. Более того, эти деньги обычно идут именно в реальный сектор экономики. Ну, а глобально — это обычно валютная выручка, это стабильность нашей гривны, поскольку во время такой тяжелой зимы если у нас не будет достаточно этих поступлений, то, скорее всего, придется повышать ставки Национального банка, а это очень усложнит кредиты для бизнеса", — уверен Алексей Буряченко.

Не стоит недооценивать блокаду границы — Алексей Буряченко. Фото: Новини.LIVE

В результате подобные действия могут привести к опустошению запасов Нацбанка и, как следствие, ударить достаточно сильно по экономике Украины. Так что недооценивать блокировку границы со стороны польских перевозчиков не стоит. Последствия для нас могут быть очень серьезными.