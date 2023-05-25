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Борьба за дом Русова в Одессе продолжается: решение суда

25 мая 2023 14:35
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Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Борьба за дом Русова в Одессе продолжается: решение суда
Дом Руссова в Одессе. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Решение предыдущих инстанций, отменивших право собственности города на памятник архитектуры, аннулированы Верховным судом Украины. Таким образом, борьба за дом Руссова продолжается.

Об этом стало известно на заседании исполкома городского совета.

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"Вчера Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Одесского городского совета и отменил незаконные решения Хозяйственного суда и Апелляционного хозяйственного суда, которыми община была лишена права собственности на дом Руссова. Дело направлено на новое рассмотрение. Борьба за право территориального общества города Одессы", — сообщил городской голова.

На сегодня городской совет уже подал заявку на восстановление государственной регистрации права собственности общины на памятник архитектуры, расположенной на Садовой, 21.

Напомним, 27 марта Верховный суд Украины приостановил действие решений Хозяйственного суда Одесской области и Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда, которыми было прекращено право собственности общины на здание Русова.

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