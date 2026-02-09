Видео
Главная Одесса Брак с иностранцами — схема одесситов по легализации

Брак с иностранцами — схема одесситов по легализации

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 14:17
Фиктивные браки в Одессе: как иностранцев легализовали за деньги
Задержание фигурантов. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе создали схему, через которую иностранцы легализовались в Украине. За деньги им оформляли браки с одесситками, что открывало путь к видам на жительство и выездам за границу. Правоохранители провели масштабные обыски и собрали доказательства. Трем подозреваемым уже избрали меры пресечения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Схема с браками

Следствие установило, что в группу входили две местные женщины в возрасте 41 и 36 лет и 49-летний мужчина. Они за деньги организовывали фиктивные браки иностранцев с одесситками. Стоимость такой "сделки" составляла от 2 до 4 тысяч долларов. После оформления брака иностранцы получали вид на жительство, могли беспрепятственно пересекать границу и легально находиться в Украине.

В рамках расследования полицейские провели более 30 обысков — в квартирах фигурантов, их автомобилях и в админпомещениях госучреждений. Изъяли деньги, документы, виды на жительство, мобильные телефоны и другие доказательства.

Схема легалізації іноземців в Одесі
Фиктивные справки. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Трем участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. По этой статье грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас подтверждено четыре факта незаконной легализации иностранцев. Следствие продолжается, устанавливают всех причастных.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе патрульные зарабатывали на военнообязанных. За деньги они обещали не доставлять мужчин в территориальные центры комплектования. Сумма "услуги" достигала нескольких тысяч долларов.

Также мы писали, что на Киевщине псевдоволонтеры присвоили миллионы. Подозреваемые подавали в Министерство социальной политики письма о готовности оказать гуманитарную помощь. Однако средства переводились на счета подставных предприятий, которые якобы поставляли продукты и необходимые вещи.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
