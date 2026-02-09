Фіктивні шлюби в Одесі: як іноземців легалізували за гроші

Затримання фігурантів. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі створили схему, через яку іноземці легалізувалися в Україні. За гроші їм оформлювали шлюби з одеситками, що відкривало шлях до посвідок і виїздів за кордон. Правоохоронці провели масштабні обшуки та зібрали докази. Трьом підозрюваним уже обрали запобіжні заходи.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Схема з шлюбами

Слідство встановило, що до групи входили дві місцеві жінки віком 41 і 36 років та 49-річний чоловік. Вони за гроші організовували фіктивні шлюби іноземців з одеситками. Вартість такої "угоди" становила від 2 до 4 тисяч доларів. Після оформлення шлюбу іноземці отримували посвідки на тимчасове проживання, могли без перешкод перетинати кордон і легально перебувати в Україні.

У межах розслідування поліцейські провели понад 30 обшуків — у помешканнях фігурантів, їхніх автомобілях та в адмінприміщеннях держустанов. Вилучили гроші, документи, посвідки на проживання, мобільні телефони та інші докази.

Фіктивні довідки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Трьом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За цією статтею загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підтверджено чотири факти незаконної легалізації іноземців. Слідство триває, встановлюють усіх причетних.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі патрульні заробляли на військовозабов'язаних. За гроші вони обіцяли не доставляти чоловіків до територіальних центрів комплектування. Сума "послуги" сягала кількох тисяч доларів.

Також ми писали, що на Київщині псевдоволонтери привласнили мільйони. Підозрювані подавали до Міністерства соціальної політики листи про готовність надати гуманітарну допомогу. Однак кошти переводилися на рахунки підставних підприємств, що нібито постачали продукти та необхідні речі.