Война в Украине: что происходило в Одесской области ночью

Представитель УДА Сергей Братчук. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Юг Украины пережил относительно спокойную ночь без ударов по городам. В то же время накануне россияне снова атаковали Одесскую и Николаевскую области дронами из оккупированного Крыма.

О ситуации в регионе в эфире телемарафона "Ми — Україна" рассказал военный эксперт и представитель Украинской Добровольческой Армии Сергей Братчук.

Что происходило в Одесской области накануне

По его словам, вечером на юге снова раздавались воздушные тревоги. Россия запускала ударные беспилотники с территории временно оккупированного Крыма. Основной целью оставались объекты энергетической, портовой и припортовой инфраструктуры. Однако Братчук утверждает, что украинская противовоздушная оборона отработала эффективно и не дала врагу нанести серьезный ущерб.

"Если говорить об Одесской области и в целом юге, то тревоги раздавались накануне поздно вечером. Враг запускал ударные беспилотники с территории временно оккупированного Крыма. Шла боевая работа сил и средств противовоздушной обороны", — рассказал Сергей Братчук.

Редкая тишина ночью

Несмотря на вечерние атаки, сама ночь прошла без обстрелов. Братчук говорит, что для южных регионов это нетипичная ситуация, ведь в последнее время удары фиксируют почти ежедневно.

"Враг постоянно в течение дня пытался нанести ущерб объектам энергетической, портовой и припортовой инфраструктуры. Но наши средства противовоздушной обороны отработали очень хорошо. Это и малая авиация, и мобильные огневые группы, и классические системы ПВО", — добавил эксперт.

Напомним, утром 10 января российские войска ударили по промышленной инфраструктуре в Одесском районе. Также мы писали, как ВМС ВСУ били по логистике россиян в Крыму.