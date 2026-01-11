Війна в Україні: що відбувалося на Одещині вночі

Речник УДА Сергій Братчук. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Південь України пережив відносно спокійну ніч без ударів по містах. Водночас напередодні росіяни знову атакували Одещину та Миколаївщину дронами з окупованого Криму.

Про ситуацію в регіоні в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів військовий експерт і речник Української Добровольчої Армії Сергій Братчук.

Що відбувалося на Одещині напередодні

За його словами, увечері на півдні знову лунали повітряні тривоги. Росія запускала ударні безпілотники з території тимчасово окупованого Криму. Основною ціллю залишалися об’єкти енергетичної, портової та припортової інфраструктури. Проте Братчук стверджує, що українська протиповітряна оборона відпрацювала ефективно та не дала ворогу завдати серйозної шкоди.

"Якщо говорити про Одещину і загалом південь, то тривоги лунали напередодні пізно ввечері. Ворог запускав ударні безпілотники з території тимчасово окупованого Криму. Йшла бойова робота сил і засобів протиповітряної оборони", — розповів Сергій Братчук.

Рідкісна тиша вночі

Попри вечірні атаки, сама ніч минула без обстрілів. Братчук каже, що для південних регіонів це нетипова ситуація, адже останнім часом удари фіксують майже щодня.

"Ворог постійно протягом дня намагався завдати шкоди об’єктам енергетичної, портової та припортової інфраструктури. Але наші засоби протиповітряної оборони відпрацювали дуже добре. Це і мала авіація, і мобільні вогневі групи, і класичні системи ППО", — додав експерт.

Нагадаємо, зранку 10 січня російські війська вдарили по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. Також ми писали, як ВМС ЗСУ били по логістиці росіян в Криму.