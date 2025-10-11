Очереди на границе с Молдовой: Паланка стоит, Орловка свободна

Очереди на границе с Молдовой. Фото: кадр из видео

Вечером 11 октября движение на трассе Одесса-Рени снова затруднено. Водители застряли в очередях на выезд в Молдову перед пунктом пропуска Паланка, а также и на въезд в Украину. Дорога в сторону Орловки тоже загружена.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

На трассе Одесса-Рени есть большое скопление автотранспорта в селе Большой Дальник и за Маяками, а также перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже большая очередь.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили водителя маршрутки, который спровоцировал ДТП на трассе Одесса-Рени. Также мы писали, какую минимальную сумму наличных надо иметь иностранцам для въезда в Украину.