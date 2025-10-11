Очереди на границе с Молдовой: Паланка стоит, Орловка свободна

Очереди на границе с Молдовой — трасса Одесса-Рени снова стоит
Вечером 11 октября движение на трассе Одесса-Рени снова затруднено. Водители застряли в очередях на выезд в Молдову перед пунктом пропуска Паланка, а также и на въезд в Украину. Дорога в сторону Орловки тоже загружена.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
На трассе Одесса-Рени есть большое скопление автотранспорта в селе Большой Дальник и за Маяками, а также перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже большая очередь.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.
Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили водителя маршрутки, который спровоцировал ДТП на трассе Одесса-Рени. Также мы писали, какую минимальную сумму наличных надо иметь иностранцам для въезда в Украину.
Читайте Новини.LIVE!