Очередной одесский таксист сбил собаку и уехал: водителя нашли

Пес в тяжелом состоянии находится в ветбольнице. Фото: телеграмм канал GANUL

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

В сети появилось видео, где видно, как на территории ЖК "Чудо-город" белый автомобиль марки HONDA сбивает трехлапого пса. Полиция открыла уголовное производство по жестокому обращению с животными.

Об этом сообщают местные паблики.

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Инцидент произошел еще несколько дней назад, но видео попало в социальные сети только в субботу днем. На записи четко видно — на придомовой территории ЖК "Чудо-город", что на Среднефонтанской улице, на проезжей части стоял трехлапый пес. Водитель за рулем белой иномарки сбил собаку и протащил её несколько метров по дороге. После чего вышел из машины, оттащил животное в сторону, вытер бампер от крови и поехал дальше.

Наказание водителю

Полицией уже начато уголовное производство по ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Согласно этой статье водителю грозит наказание в виде лишения свободы от 1 до 3 лет.

Прощение водителя

Позже в телеграмм канале активиста Демьяна Ганула появилось видео, на котором водитель, сбивший трехлапого пса, просит прощения.

"Вышла такая ситуация, что я не видел и спешил, в результате задел собаку. Мне честно очень больно, что все так получилось. Простите за то, что сделал", — отметил виновник происшествия.

Водитель также пообещал оплатить все лечение собаки. В настоящее время пес в стабильно тяжелом состоянии.

Дворовая собака живет на территории жилого комплекса с начала его строительства, местные жители ухаживали за ним постоянно.

Это уже не первый случай наезда на собак в Одессе. Так полицейские начали расследование дела о наезде на бездомного пса на улице Артиллерийской, где водитель скрылся с места происшествия.