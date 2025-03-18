Будет ли у одесситов завтра свет - графики

Будет ли у одесситов завтра свет — какие графики отключений
В Одесской области еще продолжаются аварийные работы по восстановлению последствий обстрелов РФ для энергосистемы. Однако в Одессе завтра, 19 марта, не вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление энергии снижается
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня его уровень был на 1,9% ниже, чем в то же время вчера. Причина этого — ясная погода в большинстве регионов, что обуславливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о том, кого коснулись работы на сетях сегодня. А также о тарифах в марте.
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