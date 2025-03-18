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Будет ли у одесситов завтра свет — какие графики отключений

18 марта 2025 20:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Будет ли у одесситов завтра свет - графики
Ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одесской области еще продолжаются аварийные работы по восстановлению последствий обстрелов РФ для энергосистемы. Однако в Одессе завтра, 19 марта, не вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление энергии снижается

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня его уровень был на 1,9% ниже, чем в то же время вчера. Причина этого — ясная погода в большинстве регионов, что обуславливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о том, кого коснулись работы на сетях сегодня. А также о тарифах в марте.

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