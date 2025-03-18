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Частина Одеси залишилася без світла — кого торкнулося

18 березня 2025 10:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одесити знову без світла - адреси відключень
Роботи на мережах. Фото ылюстративне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні, 18 березня, частина одеситів залишилися без світла через планові роботи на мережах. Електрику обіцяють повернути містянам до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Планові роботи на електромережах наразі проводять за наступними адресами:

Центральний РЕМ:

  • Іванова Дмитра, 3-59,
  • Балківська, 90, 92,104, 175,
  • Бреуса, 16, 18,
  • Головковська 15, 19, 21/23,
  • Колонічна, 1,
  • Колонтаївська, 1,
  • Михайлівська, 15,
  • площа Михайлівська, 13, 15, 19,
  • пров. 2-й Водяний, 11,
  • пров. Виноградний, 4-24, 38 

Роботи обіцяють завершити до 19:00.

Відключень може бути більше через негоду

У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звернулася до містян з проханням бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки. Оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів, елементів будинків, рекламних білбордів.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач", — додають у міськраді.

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Попередження міськради. Фото: скриншот

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що тролейбусів сьогодні доведеться чекати довше. А також про те, що в'їзд на Ланжерон тепер знову платний.

комунальні послуги Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла
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