Одесити знову без світла - адреси відключень

Частина Одеси залишилася без світла — кого торкнулося
Сьогодні, 18 березня, частина одеситів залишилися без світла через планові роботи на мережах. Електрику обіцяють повернути містянам до 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Де саме немає світла
Планові роботи на електромережах наразі проводять за наступними адресами:
Центральний РЕМ:
- Іванова Дмитра, 3-59,
- Балківська, 90, 92,104, 175,
- Бреуса, 16, 18,
- Головковська 15, 19, 21/23,
- Колонічна, 1,
- Колонтаївська, 1,
- Михайлівська, 15,
- площа Михайлівська, 13, 15, 19,
- пров. 2-й Водяний, 11,
- пров. Виноградний, 4-24, 38
Роботи обіцяють завершити до 19:00.
Відключень може бути більше через негоду
У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звернулася до містян з проханням бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки. Оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів, елементів будинків, рекламних білбордів.
"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач", — додають у міськраді.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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