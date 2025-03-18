Одесити знову без світла - адреси відключень

Роботи на мережах. Фото ылюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 18 березня, частина одеситів залишилися без світла через планові роботи на мережах. Електрику обіцяють повернути містянам до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Планові роботи на електромережах наразі проводять за наступними адресами:

Центральний РЕМ:

Іванова Дмитра, 3-59,

Балківська, 90, 92,104, 175,

Бреуса, 16, 18,

Головковська 15, 19, 21/23,

Колонічна, 1,

Колонтаївська, 1,

Михайлівська, 15,

площа Михайлівська, 13, 15, 19,

пров. 2-й Водяний, 11,

пров. Виноградний, 4-24, 38

Роботи обіцяють завершити до 19:00.

Відключень може бути більше через негоду

У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звернулася до містян з проханням бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки. Оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів, елементів будинків, рекламних білбордів.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач", — додають у міськраді.

Попередження міськради. Фото: скриншот

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що тролейбусів сьогодні доведеться чекати довше. А також про те, що в'їзд на Ланжерон тепер знову платний.