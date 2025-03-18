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Часть Одессы осталась без света — кого коснулось

18 марта 2025 10:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситы снова без света - адреса отключений
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 18 марта, часть одесситов остались без света из-за плановых работ на сетях. Электричество обещают вернуть горожанам до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Плановые работы на электросетях сейчас проводят по следующим адресам:

Центральный РЭС:

  • Иванова Дмитрия, 3-59,
  • Балковская, 90, 92,104, 175,
  • Бреуса, 16, 18,
  • Головковская 15, 19, 21/23,
  • Колоничная, 1,
  • Колонтаевская, 1,
  • Михайловская, 15,
  • площадь Михайловская, 13, 15, 19,
  • переулок 2-й Водяной, 11,
  • переулок Виноградный, 4-24, 38

Работы обещают завершить до 19:00.

Отключений может быть больше из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обратилась к горожанам с просьбой быть бдительными и максимально ограничить перемещения и поездки. Поскольку вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей, элементов домов, рекламных билбордов.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач",— добавляют в горсовете.

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Предупреждение горсовета. Фото: скриншот

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о том, что троллейбусов сегодня придется ждать дольше. А также о том, что въезд на Ланжерон теперь снова платный.

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