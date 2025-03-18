Одесситы снова без света - адреса отключений

Часть Одессы осталась без света — кого коснулось
Сегодня, 18 марта, часть одесситов остались без света из-за плановых работ на сетях. Электричество обещают вернуть горожанам до 19:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Где именно нет света
Плановые работы на электросетях сейчас проводят по следующим адресам:
Центральный РЭС:
- Иванова Дмитрия, 3-59,
- Балковская, 90, 92,104, 175,
- Бреуса, 16, 18,
- Головковская 15, 19, 21/23,
- Колоничная, 1,
- Колонтаевская, 1,
- Михайловская, 15,
- площадь Михайловская, 13, 15, 19,
- переулок 2-й Водяной, 11,
- переулок Виноградный, 4-24, 38
Работы обещают завершить до 19:00.
Отключений может быть больше из-за непогоды
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обратилась к горожанам с просьбой быть бдительными и максимально ограничить перемещения и поездки. Поскольку вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей, элементов домов, рекламных билбордов.
"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач",— добавляют в горсовете.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о том, что троллейбусов сегодня придется ждать дольше. А также о том, что въезд на Ланжерон теперь снова платный.
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