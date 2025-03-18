Тролейбусів в Одесі побільшало - чому

Тролейбусів сьогодні в Одесі доведеться чекати довше — причини
Інтервал руху тролейбусних маршрутів № 7, 9, 10 тимчасово збільшився. Це пов'язано з пошкодженням контактної мережі по вулицям Пироговській та Маріїнській.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Тролейбусів поменшало
На маршрутах № 7, 9, 10 наразі курсують лише дизельні машини. В напрямку з центра міста вагони їздитимуть по вулиці Сегедській. Проте кінцеві зупинки тролейбусів залишаться без змін:
- Тролейбус №7 — курсує від вул. Новосельського до вул. Архітекторської.
- Тролейбус № 9 — з вулиці Інглезі до Рішельєвської
- Тролейбус № 10 — вулиця Інглезі — Пересипський міст.
Вартість проїзду в міському транспорті Одеси сьогодні становить 15 гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни у русі трамваїв і тролейбусів Одеси. А також про те, що в'їзд на Ланжерон тепер знову платний.
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