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Тролейбусів сьогодні в Одесі доведеться чекати довше — причини

18 березня 2025 09:33
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Тролейбусів в Одесі побільшало - чому
Тролейбус на Молдаванці. Фото ілюстративне: Олександр Вельможко, Пасажирський транспорт
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Інтервал руху тролейбусних маршрутів № 7, 9, 10  тимчасово збільшився. Це пов'язано з пошкодженням контактної мережі по вулицям  Пироговській та Маріїнській.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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На маршрутах № 7, 9, 10 наразі курсують лише дизельні машини. В напрямку з центра міста вагони їздитимуть по вулиці Сегедській. Проте кінцеві зупинки тролейбусів залишаться без змін:

  • Тролейбус №7 — курсує від вул. Новосельського до вул. Архітекторської.
  • Тролейбус № 9 — з вулиці Інглезі до Рішельєвської
  • Тролейбус № 10 — вулиця Інглезі — Пересипський міст.
Тролейбусів в Одесі стало тимчасово більше — чому - фото 1
Повідомлення на офіційному каналі міста. Фото: скриншот

Вартість проїзду в міському транспорті Одеси сьогодні становить 15 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни у русі трамваїв і тролейбусів Одеси. А також про те, що в'їзд на Ланжерон тепер знову платний.

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