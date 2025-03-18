Тролейбусів в Одесі побільшало - чому

Тролейбус на Молдаванці. Фото ілюстративне: Олександр Вельможко, Пасажирський транспорт

Інтервал руху тролейбусних маршрутів № 7, 9, 10 тимчасово збільшився. Це пов'язано з пошкодженням контактної мережі по вулицям Пироговській та Маріїнській.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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На маршрутах № 7, 9, 10 наразі курсують лише дизельні машини. В напрямку з центра міста вагони їздитимуть по вулиці Сегедській. Проте кінцеві зупинки тролейбусів залишаться без змін:

Тролейбус №7 — курсує від вул. Новосельського до вул. Архітекторської.

Тролейбус № 9 — з вулиці Інглезі до Рішельєвської

Тролейбус № 10 — вулиця Інглезі — Пересипський міст.

Повідомлення на офіційному каналі міста. Фото: скриншот

Вартість проїзду в міському транспорті Одеси сьогодні становить 15 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни у русі трамваїв і тролейбусів Одеси. А також про те, що в'їзд на Ланжерон тепер знову платний.