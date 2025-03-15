В Одесі змінено маршрути трамваїв і тролейбусів через аварію

Люди стоять біля трамвая. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Внаслідок відключення електроенергії в Київському районі Одеси тимчасово змінено маршрути міського електротранспорту. Деякі трамваї та тролейбуси курсують лише частиною своїх маршрутів. Пасажирів просять враховувати ці зміни та користуватися альтернативними видами транспорту.

Про це у суботу, 15 березня, повідомили в Одеській міській раді.

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Які тролейбуси та трамваї не курсують

За інформацією мерії, частина електротранспорту в Одесі курсує за скороченими маршрутами. Комунальники працюють над відновленням електропостачання, але поки що пасажири можуть користуватися наступними маршрутами:

Трамвай №3 — їздить від вул. Пастера до 5-ї станції Люстдорфської дороги.

Тролейбус №7 — курсує від вул. Новосельського до вул. Суднобудівної.

Тролейбус №12 — їздить від вул. Святослава Ріхтера до площі Героїв Трибуни.

Орієнтовний час відновлення повного руху електротранспорту — після 17:00.

Альтернативні маршрути

Автобуси № 121, 137 та 145 можуть замінити трамвай №3.

Маршрутки № 146 та 185 дублюють тролейбус №7.

Автобуси № 190 та 210 можуть замінити тролейбус №12.

Пасажирів просять планувати свої поїздки заздалегідь та стежити за оновленнями.

Ціни на проїзд

Трамвай та тролейбус — 15 грн за поїздку.

Альтернативний транспорт — маршрутні таксі (від 20 грн залежно від маршруту).

Нагадаємо, у поліції повідомили, що вбивця одеського активіста Дем'яна Ганула, ймовірно, планував втекти за кордон. Також ми писали, що через проведення планових і аварійних робіт у кількох районах Одеси, сьогодні, 15 березня, тимчасово припинили водопостачання.