В Одессе изменены маршруты трамваев и троллейбусов из-за аварии

Люди стоят возле трамвая. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В результате отключения электроэнергии в Киевском районе Одессы временно изменены маршруты городского электротранспорта. Некоторые трамваи и троллейбусы курсируют только частью своих маршрутов. Пассажиров просят учитывать эти изменения и пользоваться альтернативными видами транспорта.

Об этом в субботу, 15 марта, сообщили в Одесском городском совете.

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Какие троллейбусы и трамваи не курсируют

По информации мэрии, часть электротранспорта в Одессе курсирует по сокращенным маршрутам. Коммунальщики работают над восстановлением электроснабжения, но пока пассажиры могут пользоваться следующими маршрутами:

Трамвай №3 — ездит от ул. Пастера до 5-й станции Люстдорфской дороги.

Троллейбус №7 — курсирует от ул. Новосельского до ул. Судостроительной.

Троллейбус №12 — ездит от ул. Святослава Рихтера до площади Героев Трибуны.

Ориентировочное время восстановления полного движения электротранспорта — после 17:00.

Альтернативные маршруты

Автобусы № 121, 137 и 145 могут заменить трамвай №3.

Маршрутки № 146 и 185 дублируют троллейбус №7.

Автобусы № 190 и 210 могут заменить троллейбус №12.

Пассажиров просят планировать свои поездки заранее и следить за обновлениями.

Цены на проезд

Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку.

Альтернативный транспорт — маршрутные такси (от 20 грн в зависимости от маршрута).

Напомним, в полиции сообщили, что убийца одесского активиста Демьяна Ганула, вероятно, планировал сбежать за границу. Также мы писали, что из-за проведения плановых и аварийных работ в нескольких районах Одессы, сегодня, 15 марта, временно прекратили водоснабжение.