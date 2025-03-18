Троллейбусов в Одессе стало больше - почему

Троллейбусов сегодня в Одессе придется ждать дольше — причины
Интервал движения троллейбусных маршрутов № 7, 9, 10 временно увеличился. Это связано с повреждением контактной сети по улицам Пироговской и Мариинской.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Троллейбусов стало меньше
На маршрутах № 7, 9, 10 сейчас курсируют только дизельные машины. В направлении из центра города вагоны будут ездить по улице Сегедской. Однако конечные остановки троллейбусов останутся без изменений:
- Троллейбус №7 — курсирует от ул. Новосельского до ул. Архитекторской.
- Троллейбус № 9 — с улицы Инглези до Ришельевской
- Троллейбус № 10—- улица Инглези — Пересыпский мост.
Стоимость проезда в городском транспорте Одессы сегодня составляет 15 гривен.
Напомним, недавно мы писали об изменениях в движении трамваев и троллейбусов Одессы. А также о том, что въезд на Ланжерон теперь снова платный.
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