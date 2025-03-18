Троллейбусов в Одессе стало больше - почему

Троллейбус на Молдаванке. Фото иллюстративное: Александр Вельможко, Пассажирский транспорт

Интервал движения троллейбусных маршрутов № 7, 9, 10 временно увеличился. Это связано с повреждением контактной сети по улицам Пироговской и Мариинской.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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На маршрутах № 7, 9, 10 сейчас курсируют только дизельные машины. В направлении из центра города вагоны будут ездить по улице Сегедской. Однако конечные остановки троллейбусов останутся без изменений:

Троллейбус №7 — курсирует от ул. Новосельского до ул. Архитекторской.

Троллейбус № 9 — с улицы Инглези до Ришельевской

Троллейбус № 10—- улица Инглези — Пересыпский мост.

Сообщение на официальном канале города. Фото: скриншот

Стоимость проезда в городском транспорте Одессы сегодня составляет 15 гривен.

Напомним, недавно мы писали об изменениях в движении трамваев и троллейбусов Одессы. А также о том, что въезд на Ланжерон теперь снова платный.