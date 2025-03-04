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В'їзд на одеський Ланжерон відтепер знову платний — яка ціна

4 березня 2025 20:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
За в'їзд на Ланжерон в Одесі знову доведеться платити — скільки
Пляж Ланжерон. Фото ілюстративне: Новинии.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одесити помітили, що в'їзд до пляжу Ланжерон знову став платним, та ще й подорожчав. Таким чином деякі підприємці міста вже заздалегідь почали готуватися до літнього сезону.

Відео із обуренням одесита з цього приводу шириться соцмережами.

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Встановлення подібних конструкцій, що перекривають автомобілям в'їзд, цілком звичний і традиційний бізнес в Одесі та околицях. Проте одеситів обурило, що відтепер доведеться платити 50 гривень на годину. Для порівняння — минулого року сума становила 30 гривень.

"Усе, вхід платний, вони готові заробляти гроші. Готуйте кошти", — коментує ситуацію одесит на відео.

Додамо, із 2022 року всі проходи до моря повинні бути відкриті, оскільки військова обладміністрація заборонила встановлення будь-яких шлагбаумів на шляхах до морського узбережжя.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміну руху одеських трамваїв. А також про безкоштовну стерилізацію безпритульних тварин у нашому місті.

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