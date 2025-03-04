За въезд на Ланжерон в Одессе снова придется платить — сколько

Пляж Ланжерон. Фото иллюстративное: Новинии.LIVE

Одесситы заметили, что въезд на пляж Ланжерон снова стал платным, да еще и подорожал. Таким образом некоторые предприниматели города уже заранее начали готовиться к летнему сезону.

Видео с возмущением одессита по этому поводу распространяется по соцсетям.

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Проезд подорожал

Установка подобных конструкций, перекрывающих автомобилям въезд, вполне привычный и традиционный бизнес в Одессе и окрестностях. Однако одесситов возмутило, что отныне придется платить 50 гривен в час. Для сравнения — в прошлом году сумма составляла 30 гривен.

"Все, вход платный, они готовы зарабатывать деньги. Готовьте средства", — комментирует ситуацию одессит на видео.

Добавим, с 2022 года все проходы к морю должны быть открыты, поскольку военная обладминистрация запретила установку любых шлагбаумов на путях к морскому побережью.

Напомним, недавно мы писали об изменении движения одесских трамваев. А также о бесплатной стерилизации бездомных животных в нашем городе.