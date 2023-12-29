Новогодние цены на одесском Привозе, покупающие к праздничному столу и почему подорожал картофель

Изменились ли цены на Привозе перед праздниками и что покупают одесситы
До Нового года считанные дни, а значит, самое время составить меню праздничного стола и отправиться за покупками. Как всегда, самые свежие и вкусные продукты на рынке. Ну, а чтобы соединить полезное с приятным, поторговаться и узнать самые свежие новости, а также самые лучшие рецепты, придется идти на "Привоз".
Журналисты Новости.LIVE отправились на легендарный рынок, чтобы собрать актуальные цены на продукты перед новым годом.
Овощи и фрукты
От выбора фруктов и овощей на "Привозе" разбегаются глаза. Прилавки заполнены как отечественной продукцией, так и привезенной из-за границы. Но одесситы выбирают больше украинские товары — они немного дешевле и вкуснее. Что касается цен, то по сравнению с прошлым годом они выросли, но для этого есть объективные причины.
"Накануне праздника в основном берут помидоры килограмм, можно и три-четыре штуки, черри, огурчики, пару перчиков, салатик, мандаринки обязательно, виноград и обязательно на новогодний стол ананас. В общем, берут только понемногу. Цены по сравнению с прошлым годом, конечно, выросли, но это уже не от нас зависит, многое сейчас привозится из-за границы", — говорит продавец Валентина.
- Помидоры — 125 грн.
- Огурцы Украина — 135 грн.
- Огурцы Турция — 65 грн.
- Пекинская капуста — 35 грн.
- Цветная капуста — 70 грн.
- Капуста — 25 грн.
- Брокколи — 180 грн.
- Кабачки Турция — 130 грн.
- Баклажан Турция — 150 грн.
- Лук синий — 100 грн.
- Чеснок Украина — 150 грн.
- Морковка — 25 грн.
- Свекла — 25 грн.
- Лук — 25 грн.
- Картофель — 30 грн.
- Грибы — 150 грн.
- Перец Турецкий — 150 грн.
- Перец Украина — 100 грн.
- Острый перец — 150 грн.
- Яблоки от 25 грн.
- Груша — 65 грн.
- Айва — 150 грн.
- Виноград — 150 грн.
Картофель подорожал — если раньше его можно было взять по 20, то сегодня за него просят уже 30 гривен. Причина ясна — в этом году его посадили меньше, поэтому приходится завозить из-за границы.
"Говорят, что за неимением украинского картофеля будет у нас больше польского, румынского. Поэтому отечественного очень мало", — признается Валентина.
Цитрусовые
- Апельсины — 100 грн.
- Мандарины — 90 грн.
- Лимон — 80 грн.
- Грейпфрут — 85 грн.
- Ананас — 250 грн.
- Гранат — 130 грн.
- Авокадо — 60 грн.
Свежая рыба
Ну, и какой же "Привоз" без рыбы? Ряды заполнены одесситами, каждый пытается выбрать самую красивую рыбку на свой новогодний стол.
"Рыба речная, в основном из Дуная и Днестра, поскольку море закрыто. Немного вылавливают на взморье в Вилково, морские. Цены адекватные, ничего не подорожало, ну вот только судак на 20 грн стал дороже", — рассказывает продавец Елена.
- Сом (Арциз) — 150 грн.
- Судак (Вилково) — 220 грн.
- Лещ — 80 грн.
- Лобань (Вилково) — 120 грн.
- Толстолобик (Измаил) от 50 грн.
- Карась — 80 грн.
- Пеленгас (Вилково) — 100 грн.
- Карп от 100 грн.
- Окунь — 120 грн.
- Филе — 170 грн.
На "Привозе" вам не только помогут выбрать рыбу, но и обязательно расскажут, как ее лучше приготовить. Так, продавец Елена с удовольствием поделилась рецептом рыбных котлет, которые могут занять почетное место на Новогоднем столе.
"Взять филе, перемолоть, пожарить лук и тоже перемолоть, булочку, яичко, сделать котлеты, обжарить — и будет та же фаршированная рыба! Это очень вкусно", — признается одесситка.
Стоимость мяса
Для тех, кто не представляет праздник без мясных блюд, обойти мясной корпус не удастся. Продавцы наперебой хвалят свой товар, по цене также можно торговаться — это особый вид искусства.
"Сейчас больше берут шею, биточек, голяшку берут на голубцы, на котлеты. Что касается цен, то они стабильны, "праздничных" цен нет. Я вот на новый год буду запекать мясо, рецепт очень простой: беру мясо, соль, перец, чеснок, специи, горчицу, майонез всем этим обмазываю и ставлю мариноваться на ночь. В рукаве запекаю полтора часа или час сорок, в зависимости от куска мяса", — делится продавец Татьяна.
Свинина
- Ребрышки — 100 грн.
- Ошеек — 80 грн.
- Сало — 150 грн.
- Кострец — 190 грн.
- Окорок — 190 грн.
- Подчеревок — 180 грн.
- Лопатка — 180 грн.
- Челогач — 200 грн.
- Отбивная — 220 грн.
- Шея — 230 грн.
Говядина
- Мясо без кости — 250 грн.
- Антрекот — 200 грн.
Икра и рыбный рулет
Какой Новый год без икры и малосольной рыбы? Так, к продавщице Светлане с самого утра можно наблюдать очередь из желающих приобрести эти главные атрибуты праздничного стола.
"Цена на икру у меня не менялась, 600 грн за 100 грамм (горбуши) и 700 грн за 100 грамм (кииты). Вся икра сухая и вкусная. Еще у меня самый вкусный рулет из трех рыб — форель, эсколара и тунец, стоимость 1200 грн. В ней нет пищевого клея, поэтому прежде чем его резать, лучше немного подморозить. Еще — очень вкусная масляная рыба, очень советую", — расхваливает свой товар Светлана.
Ну, и завершаем покупки традиционно — зеленый лук 20, укроп и петрушка 15 грн, кинзу отдают по 25, а редис — по 30. Что ж, традиционно на Привозе делать покупки — одно удовольствие, и найти здесь можно практически все, что нужно для новогоднего стола. Да и цены — ниже, чем преимущественно по городу.
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