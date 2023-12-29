Новогодние цены на одесском Привозе, покупающие к праздничному столу и почему подорожал картофель

Одесситы покупают продукты на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

До Нового года считанные дни, а значит, самое время составить меню праздничного стола и отправиться за покупками. Как всегда, самые свежие и вкусные продукты на рынке. Ну, а чтобы соединить полезное с приятным, поторговаться и узнать самые свежие новости, а также самые лучшие рецепты, придется идти на "Привоз".

Журналисты Новости.LIVE отправились на легендарный рынок, чтобы собрать актуальные цены на продукты перед новым годом.

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Овощи и фрукты

От выбора фруктов и овощей на "Привозе" разбегаются глаза. Прилавки заполнены как отечественной продукцией, так и привезенной из-за границы. Но одесситы выбирают больше украинские товары — они немного дешевле и вкуснее. Что касается цен, то по сравнению с прошлым годом они выросли, но для этого есть объективные причины.

"Накануне праздника в основном берут помидоры килограмм, можно и три-четыре штуки, черри, огурчики, пару перчиков, салатик, мандаринки обязательно, виноград и обязательно на новогодний стол ананас. В общем, берут только понемногу. Цены по сравнению с прошлым годом, конечно, выросли, но это уже не от нас зависит, многое сейчас привозится из-за границы", — говорит продавец Валентина.

Продавец Валентина. Фото: Новини.LIVE

Помидоры — 125 грн.

Огурцы Украина — 135 грн.

Огурцы Турция — 65 грн.

Пекинская капуста — 35 грн.

Цветная капуста — 70 грн.

Капуста — 25 грн.

Брокколи — 180 грн.

Кабачки Турция — 130 грн.

Баклажан Турция — 150 грн.

Лук синий — 100 грн.

Чеснок Украина — 150 грн.

Морковка — 25 грн.

Свекла — 25 грн.

Лук — 25 грн.

Картофель — 30 грн.

Грибы — 150 грн.

Перец Турецкий — 150 грн.

Перец Украина — 100 грн.

Острый перец — 150 грн.

Яблоки от 25 грн.

Груша — 65 грн.

Айва — 150 грн.

Виноград — 150 грн.

Цена на помидоры и перец. Фото: Новини.LIVE

Люди у прилавка с овощами. Фото: Новини.LIVE

Картофель подорожал — если раньше его можно было взять по 20, то сегодня за него просят уже 30 гривен. Причина ясна — в этом году его посадили меньше, поэтому приходится завозить из-за границы.

"Говорят, что за неимением украинского картофеля будет у нас больше польского, румынского. Поэтому отечественного очень мало", — признается Валентина.

Прилавок с цитрусовыми и фруктами. Фото: Новини.LIVE

Цитрусовые

Апельсины — 100 грн.

Мандарины — 90 грн.

Лимон — 80 грн.

Грейпфрут — 85 грн.

Ананас — 250 грн.

Гранат — 130 грн.

Авокадо — 60 грн.

Свежая рыба

Ну, и какой же "Привоз" без рыбы? Ряды заполнены одесситами, каждый пытается выбрать самую красивую рыбку на свой новогодний стол.

"Рыба речная, в основном из Дуная и Днестра, поскольку море закрыто. Немного вылавливают на взморье в Вилково, морские. Цены адекватные, ничего не подорожало, ну вот только судак на 20 грн стал дороже", — рассказывает продавец Елена.

Продавец Елена. Фото: Новини.LIVE

Сом (Арциз) — 150 грн.

Судак (Вилково) — 220 грн.

Лещ — 80 грн.

Лобань (Вилково) — 120 грн.

Толстолобик (Измаил) от 50 грн.

Карась — 80 грн.

Пеленгас (Вилково) — 100 грн.

Карп от 100 грн.

Окунь — 120 грн.

Филе — 170 грн.

Рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

На "Привозе" вам не только помогут выбрать рыбу, но и обязательно расскажут, как ее лучше приготовить. Так, продавец Елена с удовольствием поделилась рецептом рыбных котлет, которые могут занять почетное место на Новогоднем столе.

"Взять филе, перемолоть, пожарить лук и тоже перемолоть, булочку, яичко, сделать котлеты, обжарить — и будет та же фаршированная рыба! Это очень вкусно", — признается одесситка.

Рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

Для тех, кто не представляет праздник без мясных блюд, обойти мясной корпус не удастся. Продавцы наперебой хвалят свой товар, по цене также можно торговаться — это особый вид искусства.

"Сейчас больше берут шею, биточек, голяшку берут на голубцы, на котлеты. Что касается цен, то они стабильны, "праздничных" цен нет. Я вот на новый год буду запекать мясо, рецепт очень простой: беру мясо, соль, перец, чеснок, специи, горчицу, майонез всем этим обмазываю и ставлю мариноваться на ночь. В рукаве запекаю полтора часа или час сорок, в зависимости от куска мяса", — делится продавец Татьяна.

Продавец Татьяна возле прилавка. Фото: Новини.LIVE

Свинина

Ребрышки — 100 грн.

Ошеек — 80 грн.

Сало — 150 грн.

Кострец — 190 грн.

Окорок — 190 грн.

Подчеревок — 180 грн.

Лопатка — 180 грн.

Челогач — 200 грн.

Отбивная — 220 грн.

Шея — 230 грн.

Свинина и сало на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Говядина

Мясо без кости — 250 грн.

Антрекот — 200 грн.

Икра и рыбный рулет

Какой Новый год без икры и малосольной рыбы? Так, к продавщице Светлане с самого утра можно наблюдать очередь из желающих приобрести эти главные атрибуты праздничного стола.

"Цена на икру у меня не менялась, 600 грн за 100 грамм (горбуши) и 700 грн за 100 грамм (кииты). Вся икра сухая и вкусная. Еще у меня самый вкусный рулет из трех рыб — форель, эсколара и тунец, стоимость 1200 грн. В ней нет пищевого клея, поэтому прежде чем его резать, лучше немного подморозить. Еще — очень вкусная масляная рыба, очень советую", — расхваливает свой товар Светлана.

Светлана в своем магазине. Фото: Новини.LIVE

Икра к новому году. Фото: Новини.LIVE

Рыбные рулеты от Светланы. Фото: Новини.LIVE

Ну, и завершаем покупки традиционно — зеленый лук 20, укроп и петрушка 15 грн, кинзу отдают по 25, а редис — по 30. Что ж, традиционно на Привозе делать покупки — одно удовольствие, и найти здесь можно практически все, что нужно для новогоднего стола. Да и цены — ниже, чем преимущественно по городу.