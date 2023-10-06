Чего ждать от визита Зеленского в Румынию: прогнозы политолога

Президенты Зеленский и Йоханнис Фото: Офис Президента

В СМИ появилась информация о визите в Румынию Президента Зеленского. К этой встрече уже сейчас приковано внимание, ведь румынская сторона сегодня является не только одним из основных игроков при транспортировке украинского зерна, но и членом НАТО. Кроме того, уже неоднократно на ее территорию залетали российские ракеты.

Чего ждать от визита Зеленского в Румынию? Ответ на этот вопрос журналисты Новини.LIVE искали вместе с политологом Олегом Саакяном.

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Поездка Президента Зеленского анонсируется как специальный визит только в Румынию, где Президент Украины встретится с Президентом Клаусом Йоханнисом. На повестке дня сразу несколько важных вопросов, среди которых — перемещение ПВО ближе к границе, считает политолог.

"В Румынии эта тема актуализируется еще и залетами российских беспилотников на их территорию. Соответственно, безопасностью дунайских портов. Вместе с тем вторая тема — вопрос черноморской безопасности, в частности, торговых путей из Одессы и дунайских портов Украины, прямо связанных с прохождением торговых судов вдоль побережья Румынии, в частности временно запущенный коридор Украиной по заданному маршруту и пересекающий воды Румынии. Третий вопрос — евроинтеграционный: взаимодействие с точки зрения выполнения Украиной взятых на себя обязательств по евроинтеграционному пакету, и скорее всего не на общее обозрение, но и вопрос румынского меньшинства в Украине станет частью этой повестки дня", — отмечает Олег Саакян.

Олег Саакян. Фото: Google

Тема безопасности двух стран станет основополагающей на встрече двух президентов. Тем более что за последний месяц уже дважды был обстрелян паром, соединяющий Украину и Румынию. Пока обошлось без жертв, но стратегически важное сообщение было прекращено.

Вывоз зерна

Большую роль в переговорах будет играть и дальнейший экспорт украинского зерна через румынские порты. В этом заинтересованы, опять же, обе стороны. Хотя на этой неделе Румыния в целях защиты своих производителей запретила импорт нашего зерна.

"Вероятно, Румыния присоединится к странам, которые готовы способствовать транзиту украинского зерна через свои территории, и при этом я думаю, что в вопросе экспорта зерна в Румынию увидим определенную формулу по примеру Словакии, а не однозначное решение "да", — уверен политолог.

Кроме этого, сегодня достаточно остро стоит вопрос безопасности судоходства в Черном море. Мины, разбросанные Россией, уже не раз прибивало к румынскому берегу, следовательно, они несут потенциальную угрозу для кораблей.

Напомним, 6 октября жители пограничных городов Румынии стали свидетелями обстрелов припортовой инфраструктуры Одесской области. В настоящее время пересечение государственной границы затруднено из-за устранения последствий вражеских обстрелов.

Кроме того, Румыния отреагировала на атаку портов на юге одесского региона, которая была совершена со стороны России 2 октября.