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Чого очікувати від поїздки Зеленського до Румунії: прогноз політолога

6 жовтня 2023 19:30
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Бакума Елена
журналіст
Чого очікувати від візиту Зеленського в Румунію: прогнози політолога
Президенти Зеленський та Йоханніс Фото: Офіс Президента
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Елена
Бакума Елена
журналіст

У ЗМІ з'явилася інформація про візит до Румунії Президента Зеленського. До цієї зустрічі вже зараз прикута пильна увага, адже румунська сторона сьогодні є не лише одним із основних гравців у транспортуванні українського зерна, а й членом НАТО. Окрім цього, вже неодноразово на її територію залітали російські ракети.

Чого чекати від візиту Зеленського до Румунії? Відповідь на це запитання журналісти Новини.LIVE шукали разом з політологом Олегом Саакяном.

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Поїздка Президента Зеленського анонсується як спеціальний візит тільки до Румунії, де Президент України матиме зустріч з Президентом Клаусом Йоханнісом. На порядку денному відразу кілька важливих питань, серед яких — переміщення ППО ближче до кордону, вважає політолог.

"У Румунії ця тема актуалізується ще й зальотами російських безпілотників на їхню територію. Відповідно, безпекою дунайських портів. Поруч з тим друга тема питання чорноморської безпеки, зокрема торговельних шляхів з Одеси та дунайських портів України, які прямо пов’язані з проходженням торговельних судів вздовж узбережжя Румунії, зокрема тимчасово запущений коридор Україною за завданим маршрутом пересікає води Румунії. Третє питання — євроінтеграційне. Взаємодія з точки зору виконання Україною взятих на себе зобов’язань стосовно євроінтеграційного пакету і, скоріш за все не на загал, але й питання румунської меншини в Україні стане частиною цього порядку денного", — зазначає Олег Саакян.

Олег Саакян. Фото: Google

Тема безпеки двох країн стане основною на зустрічі двох президентів. Тим більше, що за останній місяць уже двічі був обстріляний паром, який з'єднує Україну та Румунію. Поки що обійшлося без жертв, але стратегічно важливе сполучення було припинено.

Вивіз зерна

Неабияку роль у переговорах відіграватиме і подальший експорт українського зерна через румунські порти. У цьому зацікавлені знову ж таки обидві сторони. Хоча цього тижня Румунія з метою захисту своїх виробників заборонила імпорт нашого зерна.

"Вірогідніше, Румунія доєднається до країн, які готові сприяти транзиту українського зерна через свої території, і при цьому я думаю, що в питанні експорту зерна до Румунії побачимо певну формулу на кшталт, як зі Словаччиною, а не однозначне рішення "так", — упевнений політолог.

Крім цього, сьогодні досить гостро постає питання безпеки судноплавства у Чорному морі. Міни, які були розкидані Росією, вже неодноразово прибивало до румунського берега, а отже, вони несуть потенційну небезпеку для кораблів. 

 Нагадаємо, 6 жовтня мешканці прикордонних міст Румунії стали свідками обстрілів припортової інфраструктури Одещини. Наразі перетин державного кордону ускладнено через усунення наслідків ворожих обстрілів. 

Крім цього, Румунія відреагувала на атаку портів на півдні Одещини, яка була здійснена зі сторони Росії 2 жовтня.

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