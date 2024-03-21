Почему россияне выдерживают паузы перед обстрелами — комментарий Братчука

Сергей Братчук. Фото: скриншот

Россияне продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и в дальнейшем пытаются запугивать население Украины. Однако они не имеют достаточного количества вооружения и технических возможностей, чтобы проводить массированные атаки с большей периодичностью, чем сейчас.

Об этом в эфире национального телемарафона отметил Спикер УДА Сергей Братчук.

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Пауза между ракетными ударами

По словам Сергея Братчука, если говорить о массированных ракетных атаках, то нужно обращать внимание на то, что несут на своих бортах самолеты. Далеко не всегда они имеют на снаряжении максимально возможное количество ракет.

"Связано это с технологическими определенными процессами, которые возникают при хранении самолетов. Та стратегическая работа, которая продолжается в направлении уничтожения нефтеперерабатывающих заводов и военных аэродромов — сегодня очень ощутимый результат. Не все сегодня врагу удается поддерживать в том техническом состоянии, чтобы атаковать Украину более массированно" , — отметил Сергей Братчук.

Смена фокуса атак

Во время холодного времени года и отопительного сезона основными целями окупантов были объекты инфраструктуры. Пока тактика вражеских атак изменилась, в фокусе есть разрушение жилых кварталов.

"Конечно они пытаются прежде всего бить по жилым кварталам. Мы это видим на юге, у нас идет речь о терроре мирного населения", — отметил военный.

Сергей Братчук добавил, что россияне понимают, что порт Новороссийск в Крыму, где находятся их ракетоносители, — это законная цель для Украины. Поэтому массированными атаками они пытаются запугать гражданское население и власть.

Ранее мы писали, что враг не прекращает вести активную разведку с помощью БпЛА, сосредотачиваясь на южных регионах страны. В то же время оккупанты чувствуют наличие угрозы в акватории Черного моря, ведь до портов в Крыму теперь преодолевают расстояние почти в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Также мы писали, что Россия еще с начала полномасштабного вторжения озвучивала свои планы по захвату Одессы. Целью является не сколько захвата самого региона, а получение контроля над зерновым коридором и экспортом.