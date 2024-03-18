Братчук пояснив, чому окупанти досі мріють про захоплення Одеси

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

Росія ще від початку повномасштабного вторгнення озвучувала свої плани по захопленню Одеси. Метою є не скільки захоплення самого регіону, а отримання контролю над зерновим коридором та експортом.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Якщо говорити про плани Росії наступу на Одесу, то вони озвучуються від початку повномасштабного вторгнення та навіть 14-го року. Тому що пам'ятаємо, що цей так званий сухопутний коридор мав іти дійсно через Одещину, там до невизнаного Придністров'я і забезпечити вже полноцінну стратегічну перемогу РФ", — зазначив Сергій Братчук.

Ресурси РФ

За словами військового, на сьогодні в Росії надалі триває мобілізація. Проте, поповнення військових резервів відбувається зазвичай за рахунок нецентральних регіонів.

"Сьогодні орган не має ресурсів при тому, що мобілізація вона на Росії продовжується, але продовжується за рахунок не центральних регіонів, скажімо так, а більше і національних окраїн і так далі", — сказав спікер УДА.



Посилення регіону

Наразі на півдні України продовжується зведення захисних споруд. За словами Сергія Братчука, окрім тих фортифікацій, які були у 2022, зводяться нові, що посилює та удосконалює захист регіону.

"А що стосується фортифікацій і ситуації на цих наших теренах і кордонах, загалом вона є повністю контрольованою. Фортифікації будуються. Все це є, воно працює. Ті фортифікації, які були з 2022 року — вони удосконалюються і це захист, він має бути. Це в контексті тих розмов про наступи на Одесу", — прокоментував Сергів Братчук.

Він також додав, що Україна потребує західної зброї, адже вона технологічніша та працює набагато краще. Завдяки підтримці партнерів ЗСУ матимуть змогу захищати території України та планувати звільнення тих земель, що є тимчасово окупованими.

Раніше ми повідомляли, що Росія продовжує обстрілювати південні регіони України, зокрема й Одещину. Зараз окупанти використовують стратегію точкових ракетних ударів по цивільних об’єктах.

Також ми писали, що що російська армія почала використовувати модернізовані ударні БпЛА, які вперше побачили саме на південному напрямку. Залишки збитих дронів може успішно використовувати ЗСУ задля покращення своєї тактики у цій війні.

Додамо, що ЗСУ ведуть боротьбу з ворогом не тільки на суші, але й на воді. Саме від успіхів у Чорному морі залежить експорт української продукції на світові ринки, що своєю чергою відображається і на економіці країни. Щоб добитися повної безпеки у зерновому коридорі, потрібно знищити російський флот.