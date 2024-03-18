Братчук объяснил, почему оккупанты до сих пор мечтают о захвате Одессы

Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

Россия еще с начала полномасштабного вторжения озвучивала свои планы по захвату Одессы. Целью является не сколько захват самого региона, а получение контроля над зерновым коридором и экспортом.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Если говорить о планах России наступления на Одессу, то они озвучиваются с начала полномасштабного вторжения и даже с 2014 года. Потому что помним, что этот так называемый сухопутный коридор должен идти действительно через Одесчину, там к непризнанному Приднестровью и обеспечить уже полноценную стратегическую победу РФ", — отметил Сергей Братчук.

Ресурсы РФ

По словам военного, на сегодняшний день в России продолжается мобилизация. Однако пополнение военных резервов происходит обычно за счет нецентральных регионов.

"Сегодня у органа нет ресурсов при том, что мобилизация она на России продолжается, но продолжается за счет не центральных регионов, скажем так, а больше национальных окраин и так далее", — сказал спикер УДА.

Усиление региона

В настоящее время на юге Украины продолжается строительство защитных сооружений. По словам Сергея Братчука, кроме фортификаций, которые были в 2022-м, возводятся новые, что усиливает и совершенствует защиту региона.

"А что касается фортификаций и ситуации на этих наших территориях и границах, в целом она полностью контролируема. Фортификации строятся. Все это есть, оно работает. Те фортификации, которые были с 2022 года — они совершенствуются, и это защита, она должна быть. Это в контексте тех разговоров о наступлениях на Одессу", — прокомментировал Сергей Братчук.

Он также добавил, что Украина нуждается в западном оружии, ведь оно более технологично и работает гораздо лучше. Благодаря поддержке партнеров ВСУ будут иметь возможность защищать территории Украины и планировать освобождение временно оккупированных земель.

Ранее мы сообщали, что Россия продолжает обстреливать южные регионы Украины, в том числе Одесскую область. Сейчас оккупанты используют стратегию точечных ракетных ударов по гражданским объектам.

Также мы писали, что русская армия начала использовать модернизированные ударные БпЛА, которые впервые увидели именно на южном направлении. Остатки сбитых дронов могут успешно использовать ВСУ для улучшения своей тактики в этой войне.

Добавим, что ВСУ борется с врагом не только на суше, но и на воде. Именно от успехов в Черном море зависит экспорт украинской продукции на мировые рынки, что в свою очередь отражается и на экономике страны. Чтобы добиться полной безопасности в зерновом коридоре, нужно уничтожить российский флот.