Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Братчук объяснил, почему оккупанты до сих пор мечтают о захвате Одессы arrow

Братчук объяснил, почему оккупанты до сих пор мечтают о захвате Одессы

18 марта 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Братчук объяснил, почему оккупанты до сих пор мечтают о захвате Одессы
Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Россия еще с начала полномасштабного вторжения озвучивала свои планы по захвату Одессы. Целью является не сколько захват самого региона, а получение контроля над зерновым коридором и экспортом.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

"Если говорить о планах России наступления на Одессу, то они озвучиваются с начала полномасштабного вторжения и даже с 2014 года. Потому что помним, что этот так называемый сухопутный коридор должен идти действительно через Одесчину, там к непризнанному Приднестровью и обеспечить уже полноценную стратегическую победу РФ", — отметил Сергей Братчук.

Ресурсы РФ

По словам военного, на сегодняшний день в России продолжается мобилизация. Однако пополнение военных резервов происходит обычно за счет нецентральных регионов.

"Сегодня у органа нет ресурсов при том, что мобилизация она на России продолжается, но продолжается за счет не центральных регионов, скажем так, а больше национальных окраин и так далее", — сказал спикер УДА.

Усиление региона

В настоящее время на юге Украины продолжается строительство защитных сооружений. По словам Сергея Братчука, кроме фортификаций, которые были в 2022-м, возводятся новые, что усиливает и совершенствует защиту региона.

"А что касается фортификаций и ситуации на этих наших территориях и границах, в целом она полностью контролируема. Фортификации строятся. Все это есть, оно работает. Те фортификации, которые были с 2022 года — они совершенствуются, и это защита, она должна быть. Это в контексте тех разговоров о наступлениях на Одессу", — прокомментировал Сергей Братчук.

Он также добавил, что Украина нуждается в западном оружии, ведь оно более технологично и работает гораздо лучше. Благодаря поддержке партнеров ВСУ будут иметь возможность защищать территории Украины и планировать освобождение временно оккупированных земель.

Ранее мы сообщали, что Россия продолжает обстреливать южные регионы Украины, в том числе Одесскую область. Сейчас оккупанты используют стратегию точечных ракетных ударов по гражданским объектам.

Также мы писали, что русская армия начала использовать модернизированные ударные БпЛА, которые впервые увидели именно на южном направлении. Остатки сбитых дронов могут успешно использовать ВСУ для улучшения своей тактики в этой войне.

Добавим, что ВСУ борется с врагом не только на суше, но и на воде. Именно от успехов в Черном море зависит экспорт украинской продукции на мировые рынки, что в свою очередь отражается и на экономике страны. Чтобы добиться полной безопасности в зерновом коридоре, нужно уничтожить российский флот.

Одесса
война
российские войска
Одесская область
экспорт зерна
Сергей Братчук
добровольцы
зерновой договор
атака
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться