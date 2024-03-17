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Соломчук озвучив умову, за якої Чорне море стане безпечним — деталі

17 березня 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Соломчук озвучив умову, за якої Чорне море стане безпечним — деталі
Член Верховної Ради та представник Комітету з аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Фото: ВРУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

ЗСУ ведуть боротьбу з ворогом не тільки на суші, але й на воді. Саме від успіхів у Чорному морі залежить експорт української продукції на світові ринки, що своєю чергою відображається і на економіці країни. Щоб добитися повної безпеки у зерновому коридорі, потрібно знищити російський флот.

Про це в етері телемарафону заявив член Верховної Ради та представник Комітету з аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"Безпека у Чорному морі — це потоплений Чорноморський флот. Ми дуже вдячні нашим військовим за потоплені кораблі", — заявив посадовець.

За його словами, збільшення експорту продукції Чорним морем суттєво розвантажить західний кордон України. Соломчук прогнозує, що морським напрямком будуть експортуватися сільськогосподарські культури.

"На морському напрямку на 1-1,5 млн тонн збільшиться експорт пшениці, кукурудзи та інших культур. Західним кордоном буде експортуватися органічна продукція", — сказав Дмитро Соломчук. 

Нагадаємо, черговий караван суден завантажується збіжжям та іншою продукцією в портах Великої Одеси. Станом на сьогодні, 17 березня, в акваторії Чорного моря перебуває майже пів сотні кораблів. Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 20 суден, ще 19 — у Чорноморську, та 9 — у Південному. Крім того, ще 4 судна уже завантажились та прямують на вихід з портів.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

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