Рекордна кількість суден завантажуються в портах Одещини — подробиці

Рух суден у Чорному морі. Фото: MarineTraffic

Черговий караван суден завантажується збіжжям та іншою продукцією в портах Великої Одеси. Станом на сьогодні, 17 березня, в акваторії Чорного моря перебуває майже пів сотні кораблів.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 20 суден, ще 19 — у Чорноморську, та 9 — у Південному. Крім того, ще 4 судна уже завантажились та прямують на вихід з портів.

Робота Дунайських портів

А ось, біля Сулінського каналу утворилася вже черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є кілька десятків суден, які чекають на захід в порти.

Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: скриншот

Більше про роботу зернового коридору

Нагадаємо, що портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менш як рік. Для захисту Чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.



Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.



Додамо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 млн тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.