Рекордное количество судов загружаются в портах Одесчины — подробности

Движение судов в Черном море. Фото: MarineTraffic

Очередной караван судов загружается зерном и другой продукцией в портах Большой Одессы. Сегодня, 17 марта, в акватории Черного моря находится почти полсотни кораблей.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 20 судов, еще 19 — в Черноморске, и 9 — в Южном. Кроме того, еще 4 судна уже загрузились и направляются на выход из портов.

Работа Дунайских портов

А вот у Сулинского канала образовалась уже очередь из балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии есть несколько десятков судов, ожидающих запада в порты.

Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Больше о работе зернового коридора

Напомним, что портовая инфраструктура Одесского региона регулярно страдает от вражеских атак, а на восстановление терминалов требуется не менее года. Для защиты Черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.



Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце года составил 8 млн. тонн, что стало рекордом с начала войны.



Добавим, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 млн тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.